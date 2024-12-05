Kadınların Seçme Hakkı 90 Yaşında

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(ANKARA) - Zafer Partisi Kadın, Çocuk ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözünü hatırlatarak, "Omuzlar üzerinde yükselen kadınların temsili, eşitliği, zaferleri değil ne yazık ki tabutları oldu. Tarihsel açıdan birçok Avrupa ülkesinden daha önce önemli kazanımlar elde eden Türk kadınları bugün yaşam mücadelesi için çabalıyor" dedi.

Zafer Partili Aslan'ın Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90'ıncı yıl dönümünde yaptığı açıklama şöyle:

"Omuzlar üzerinde yükselen kadınların temsili, eşitliği, zaferleri değil ne yazık ki tabutları oldu. Kadınlar bugün yaşam hakları için mücadele veriyor. Tarihsel açıdan birçok Avrupa ülkesinden daha önce önemli kazanımlar elde eden Türk kadınları bugün yaşam mücadelesi için çabalıyor. Seçme ve seçilme hakkımızı aldığımız yıl yapılan seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 18 kadın milletvekilimiz girmişti. Anadolu kadını, seçme ve seçilme hakkını İsviçreli kadınlardan 36, Fransız hemcinslerinden 11, Belçikalılardan ise 14 yıl önce elde etti. Ancak bugün Pakistan, Suudi Arabistan ve Somali gibi ülkeler eşit temsilde bizim önümüzde. Finlandiya'da kabinede kadın temsili oranı yüzde 64.3 iken Türkiye'de bu oran 5.9'da kaldı. Bu gerilemeyi kabul etmiyoruz."

1935-1939 döneminde kadın milletvekili oranının, 2007 seçiminde ancak geçilebildiğini hatırlatan Aslan, şöyle tamamladı:

"Ancak bu bile trajik bir geçişti çünkü 2007'de sağlanan yüzde 9,09'luk oranla Türkiye dünya ortalamasının altında kaldığı gibi, ülkemizden çok sonra kadına siyasal haklarını tanıyan gelişmemiş bazı ülkelerin bile gerisinde yer almaya devam ediyoruz. Nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor olsa dahi, seçimlerde listelerde yer alan kadın oranı yalnızca yüzde 22. Üstelik son seçimlerde 4 bin 200 aday içerisinde sadece 931 kadın yer almış, bu kadın adayların da sadece yüzde 5,4'ü birinci sıradan yer bulabilmişti. Türk kadınlarını kazanımları uğrunda mücadeleyi büyütmeye davet ediyorum. Uğrunda mücadele etmediğimiz her devrimin karşısında azılı canavarlar var. Biz haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, eşit temsil hakkımızdır."