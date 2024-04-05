Kadir Gecesi'nde Camilere Akın - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde Camilere Akın

Kadir Gecesi\'nde Camilere Akın

Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti. Camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve toplu dualar edildi. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

05.04.2024 22:05  Güncelleme: 22:06
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Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz öncesinde vaazı dinledi.

Yapılan duanın ardından vatandaşlar teravih namazını kıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, namaz çıkışında vatandaşlara lokma ikram etti.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Ergenekon Mahallesi'ndeki Dere Evler Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Diyanet görevlilerince sohbet verilip, Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği Kadir Gecesi programlarında toplu dualar edildi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Kepez Tepe Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinledi.

İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, namaz öncesi yaptığı konuşmada, bu gecede çok fazla dua edilmesi gerektiğini belirtti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak teravih namazını kıldı. Karadeniz Ereğli Müftülüğü Mustafa Çınar Kur'an Kursu hafız öğrencileri de programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bolu

Bolu'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Yıldırım Bayezid Camisi'ndeki programa katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa Camisi ve Mehmet Ali Paşa camilerinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Mehmet Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı.

Büyükşehir Belediyesi görevlileri çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadir Gecesi'nde Camilere Akın - Son Dakika

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