Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Bizim Savunduğumuz Tek Şey Tutuksuz Yargılama"

(OSMANİYE)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yargı süreçlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bizim savunduğumuz tek şey tutuksuz yargılama. Onun sonucunda elbette bir şey bulurlarsa gereken cezayı vermeli" dedi.

Kadirli Belediyesince kurulan 999 kilovat gücündeki Güneş Enerji Santrali ile Osman Nuri Saygılı Asfalt Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kadirli Belediyesi Arkası Öğretmenevi Alanı'nda gerçekleştirilen törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'ın yanı sıra milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, açılışın yalnızca bir yatırımın devreye alınması olmadığını belirterek, "Bugün burada sadece bir açılış gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada emeğin, sabrın ve kararlılığın açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi. Olcar, 999 kilovat gücündeki GES'in 3,5 yılda kendini amorti edebilecek durumda olduğunu ve yaklaşık 30 yıl ömre sahip bulunduğunu belirterek, "2052 panel kullanılarak yapılan santralimiz şu zamana kadar Kadirli Belediyemizin bütçesini yaklaşık 4,5 milyon TL rahatlatmıştır" diye konuştu.

Asfalt üretim tesisine ilişkin de bilgi veren Olcar, tesise 1978 yılında Kadirli Belediye Başkanlığı yapan Osman Nuri Saygılı'nın adının verildiğini, Saygılı'nın ilçeye asfalt üretim makinesi kazandırdığını, yeni tesisle üretim kapasitesinin artırıldığını ifade etti.

"Başkan kısa sürede hem pahalı hem çok önemli yatırım yaptı"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Kadirli ile güçlü bir gönül bağlarının bulunduğunu belirterek, Olcar'ı yatırımlarından dolayı tebrik etti. "Yıllardır yapılmayan ve aslında çok zor bir belediyeyi temsil alan başkan kısa sürede hem pahalı hem çok önemli yatırım yaptı" diyen Karalar, asfalt plenti ve GES yatırımlarının ilçeye önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Belediyecilikte mali disiplin ve kamu kaynaklarının korunmasının önemine değinen Karalar, borçlu belediyeler devraldıklarını belirterek, "Millet de dedi ki, 'Gömü mü bulmuş? Bu kadar borcu var, nasıl yapıyorlar?' Ben dedim ki, bizim gömümüz, bizim aklımız, parayı kullanış biçimimiz. Milletin malına kimseyi göz diktirmememiz" dedi.

Karalar, kamu kaynaklarının doğru kullanılması halinde hizmet üretmenin mümkün olduğunu ifade ederek, belediyeciliğin rant değil, hizmet anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

"Birileri bir şey söylüyor, devletin savcıları onu inceleyecek"

Bazı belediyelere yönelik yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Karalar, bazı iddiaların devletin savcıları tarafından incelenmesinin doğal olduğunu belirterek, "Birileri bir şey söylüyor, devletin savcıları onu inceleyecek. 'Ya siz bunu niye inceliyorsunuz' deme hakkımız yok. Bizim savunduğumuz tek şey tutuksuz yargılama. Onun sonucunda elbette bir şey bulurlarsa gereken cezayı vermeli" ifadelerini kullandı. Başkan Zeydan Karalar, devlet kurumlarının önemine işaret ederek, "Biz devleti kuran partiyiz. Devletin kurumlarına eleştiri yaparken gönlümüz razı olmaz. Devlet çok kutsaldır, bayrağımız kutsaldır, Cumhuriyetimiz bizim için kutsaldır" diye konuştu.

"Hizmetlerle emeklinin yanında olacağız"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Kadirli'de yarım asır sonra sosyal demokrat bir belediye başkanının seçildiğini belirterek, Olcar'ı kutladı. Seçer, "Belediye başkanları halkın gönlüne girdiğinde iktidar yolu açılır" dedi.

Belediyelerin hizmet üretmeye devam edeceğini belirten Seçer, "Hamasetle değil, hizmetlerle, fakirin, fukaranın, işçinin, çiftçinin, emeklinin yanında olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni ile Güneş Enerji Santrali ile asfalt üretim tesisi hizmete açıldı.