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Kadirli'de Hamile Kadını Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Kadirli'de Hamile Kadını Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evde tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu bıçakla öldüren Salim Koyuncu, otomobilini 50 metrelik uçuruma sürerek intihar girişiminde bulundu. Cinayet şüphelisi koca, hastaneye kaldırıldı.

29.12.2023 - 22:06,
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, evde tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) bıçakla öldüren Salim Koyuncu (29), otomobilini 50 metrelik uçuruma sürerek intihar girişiminde bulundu. Cinayet şüphelisi koca, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Salim Koyuncu ve 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu, henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Koyuncu, hamile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra otomobiline binip, kaçtı. Kavga seslerini duyup eve gelen komşuları, Hediye Koyuncu'yu kanlar içinde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, olayı ihbar etti. Eve gelen sağlık ekibi, Hediye Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

'BENİ KURTARMAYIN'

Hamile eşini öldüren Salim Koyuncu, otomobilini evinin yaklaşık 15 kilometre uzağında Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde uçuruma sürdü. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan Salim Koyuncu'nun Beni kurtarmayın diye bağırdığı öğrenildi. Hamile karısını bıçaklayan koca, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kadirli\'de Hamile Kadını Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kadirli'de Hamile Kadını Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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