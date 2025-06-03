Kadirli\'de Kurban Bayramı Denetimleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla fırın, kasap ve marketler denetlendi.

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

Satılan ürünlerin gramajına, son kullanma tarihine ve fiyat etiketine bakan ekipler, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti.