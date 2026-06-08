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Kafkametler Davasında Yeni Gelişme

Kafkametler Davasında Yeni Gelişme
08.06.2026 20:53
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Ereğli'de batan gemi için mahkeme, kayıp mürettebatın telsiz kayıtlarını istedi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi açıklarında 2,5 yıl önce fırtınada batan ve kayıp 12 mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılabildiği 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme gaiplik kararı verilen 7 kişiye ilişkin o döneme ait gemi telsiz kayıtlarının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden istenmesine karar verdi.

Olay, 19 Kasım 2023'te Ereğli ilçesi açıklarında meydana geldi. Rusya'nın Temryuk Limanı'ndan aldığı yükü İzmir'e götürmek üzere yola çıkan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp, batarken 12 mürettebat ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı.

7 MÜRETEBATA ULAŞILAMADI

Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'e ise ulaşılamadı ve haklarında gaiplik kararı verildi. Geminin batığı kesilerek karaya çıkarıldı. Batıkta ve çevresinde bulunan kemik kalıntılarına yapılan DNA testinden de olumlu sonuç çıkmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında Kafkametler Denizcilik ve Ticaret A.Ş. yetkilileri Gökhan Özkandemir, Kayacan Özkandemir ve Saffet Özkandemir'in, gemi donatanının Emniyetli Yönetim Sistemi'nin gereklerine aykırı davranıldığı tespit edildi. Tali kusurlu bulunan 3 şirket yetkilisi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Daha sonraki duruşmalarda, 3 sanık da tahliye edildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Kafkametler Denizcilik ve Ticaret A.Ş. yetkilileri Gökhan, Kayacan ve Saffet Özkandemir hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Sanıklar duruşmaya katılmazken, avukatlar ve bazı hayatını kaybedenlerin aileleri salonda hazır bulundu. Gemiye yük bulma ve dökümasyon işlemi yapan tanık Mustafa Baykuş, aynı şirkette çalışmaya devam ettiğini, söz konusu geminin seferinde herhangi bir gecikme yaşanmadığını, planlandığı şekilde gidip döndüğünü söyledi.

'MAHKEME BAŞKANI; ACINIZI BİLİYORUZ, YARGILAMA YAPIYORUZ'

Davaya katılan ve söz alan geminin 3'üncü kaptanı Mustafa Nacar'ın annesi Gülay Nacar, "Dava 1-2 seneyi bulacak mı? Benim torunum babasız kaldı" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Acınızı biliyoruz, yargılama sürüyor, bitecek, yargılama yapıyoruz" diye cevap verdi.

Firma yetkililerinden Saffet Özkandemir'in avukatı, müvekkilinin gemi adamı belgesinin süresinin dolduğunu, nüfus müdürlüğünde işlem yaptıramadığını bu nedenle yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Aile avukatı ise sanığın firma yönetim kurulu üyesi olduğunu, gemi adamlığı belgesi ile bir kazanç elde etmediğini, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmamasını ve tutuklanmasını istedi.

O DÖNEMKİ TELSİZ KAYITLARI İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak 18- 20 Kasım 2023 tarihlerinde gemi telsiz kayıtlarının istenmesine, Saffet Özkandemir'in, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar vererek duruşmayı 5 Ekim 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, Ereğli, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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