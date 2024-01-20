\'Kafkasların Kraliçesi\' Esra Yılmaz, Tır Şoförlüğünde Evini Yollara Taşıyor

'Kafkasların Kraliçesi' tırıyla uluslararası yollarda direksiyon sallıyor

Artvin'den Kafkas ülkelerine yük taşıyan kadın tır sürücüsü Esra Yılmaz şoför mahallini adeta evdeki odasına dönüştürmüş

Tırın şoför mahallinde oyuncaklar, makyaj malzemeleri ve çeşitli aksesuarları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

ARTVİN - Artvin'den Kafkas ülkelerine yük taşıyan "Kafkasların Kraliçesi" lakaplı 32 yaşındaki kadın tır sürücüsü Esra Yılmaz oyuncaklar, makyaj malzemeleri ve çeşitli aksesuarlarla renklendirdiği şoför mahallini adeta evindeki odasına dönüştürürken, uluslararası yollarda bu şekilde tek başına direksiyon sallıyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Esra Yılmaz'ın en büyük tutkusu araba kullanmak ve gezmek. Yılmaz, bu iki tutkusunu yapıp aynı zamanda para kazanmak için tır şoförlüğü mesleğini seçti. Kocaeli'nde özel bir limanda eğitimlerini aldıktan sonra direksiyona geçerek 4 yıldır ülke geneline ve Kafkaslara yük taşımacılığı yapıyor. Torpido üzerine dantel işlemesi serip araç kabinini oyuncak ve makyaj malzemeleriyle süsleyen Yılmaz, zamanın bir çoğunu yollarda tek başına geçiriyor. Molalarda makyaj yapmayı ihmal etmeyen Yılmaz, "Evim ve iş yerim" dediği tırın içinde kitap okuyor, yemek yiyor, geceleri tırın içinde uyuyor.

"En büyük tutkularımı para kazanarak yapıyorum"

"Burası benim evim, iş yerim, yatak odam" diyen Esra Yılmaz "Tutkunu olduğum iki şeyi birleştirmem gerekiyordu. Biri dünyayı dolaşmak diğeri araba sürmek. Bu ikisini birleştirip hem de para kazanmalıydım. Bundan dolayı tır şoförü oldum. Kocaeli'nde özel bir limanda eğitim aldım. Daha sonra belgelerimi alarak uluslararası yollarda direksiyon sallamaya ve gaza basmaya başladım. 4 yıldır tır kullanıyorum. Bu sayede dünyayı geziyorum, araç kullanıyorum ve para kazanıyorum. Uluslararası yolculuğum ilk Sarp Sınır Kapısından Azerbaycan'a gitmekle başladı. Türkiye'nin bir ucundan başka bir ucuna diyebileceğim kadar şehir gezdim. Hedefim kendime tır almak ve kendi tırımla Asya kıtası ve Avrupa kıtasına tır yolcuğu yapmak istiyorum" dedi.

"Tır sürücülerine yönelik yanlış bir algı var"

Kadın tır şoförü olarak binlerce erkek tır şoförü içinde tır kullanmanın kendisini hiçbir zaman zorlamadığını belirten Yılmaz "Şuana kadar hiçbir şekilde sözlü yada fiziksel tacize uğramadım. Tır şoförleriyle ilgili bir algı var kesinlikle yanlış bir algı. Beni bir kardeş gibi, bir evlat gibi karşılıyorlar. Sokakta ilk karşılaşmalarımda tepkiler çok güzel. Alkışlayanlar bravo diyenler ıslık çalanlar bunlarla ilgili güzel tepkiler alıyorum, bu da beni daha fazla motive ediyor. Son yıllarda kadın tır şoförü artması beni mutlu ediyor. Sektörümüzde kesinlikle kadınlarında olması gerekiyor. Hatta zaman zaman 'Bu mesleği nasıl erkeklere kaptırmışız' diye kendimi sorguladığım anlar da oluyor. Mesleğimi seviyorum" ifadelerini kullandı.