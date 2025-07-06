Kafkasör Festivali Boğa Güreşleriyle Sona Erdi - Son Dakika
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Kafkasör Festivali Boğa Güreşleriyle Sona Erdi

06.07.2025 19:53
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Artvin'de düzenlenen 44. Kafkasör Kültür Festivali, boğa güreşleriyle tamamlandı; 31 boğa mücadele etti.

Artvin'de bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi.

Artvin Belediyesi tarafından iki asrı aşkın geçmişe sahip kültür ve geleneği yaşatmak için organize edilen boğa güreşleri, şehir merkezine 12 kilometre mesafede, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Ağırlıklarına göre farklı boy ve kategorilerde dört gündür devam eden boğa güreşlerine Artvin, Rize ve Erzurum'dan 148 boğa katıldı.

Güreşlerin son gününde "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 31 boğa arenaya çıkarak kıyasıya güreşti.

Küçük başaltı kategorisinde güreşlere Rize'den katılan Mehmet Gunzoğlu'nun "Mercan", başaltı kategorisinde Batuhan Çelik'in "Kadirağa", baş kategorisinde ise Kenan Köse'nin "Canpolat" adlı boğaları şampiyon oldu.

Dereceye giren boğa sahiplerine toplamda 1 milyon lira ödül dağıtılırken, festivalin en prestijli kategorisi olan baş boğa sahibi 150 bin lirayla ödüllendirildi.

Gün boyu devam eden yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşler yoğun ilgi gördü.

Artvin Valisi Turan Ergün, Kafkasör'de dört gündür süren boğa güreşlerinin arkasında 3-4 ayı bulan bir çalışmanın olduğunu söyledi.

Boğa güreşlerinin Artvin'in kadim kültürü olduğunu ifade eden Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zamana kadar gelmiş güzel bir kültür. Bu kültürün Artvin'e kazandırdığı en güzel değer boğa yetiştiriciliği. Bu tür yerel gelenekler o illerin en büyük değeridir. Artvin'in de en büyük değeri boğa güreşidir, Kafkasör'dür. Türkiye'de herkes Artvin denilince Kafkasör'ü biliyor. Gelecek yıllarda daha güzel festivaller yapmak için el birliğiyle çalışacağız."

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da Kafkasör Festivali'nin 44'üncüsünün yapılmasına rağmen 200 yıllık bir gelenek olduğunu kaydetti.

Festivalin çok güzel geçtiğini vurgulayan Bayraktutan, "Boğa yetiştiricilerine teşekkür ediyorum. Artvin halkına, turistlere çok güzel güreşler izlettirdiler." dedi.

Baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibi Kenan Köse de boğa arenalarında büyüdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon oldum. Bu duygu ifade edilmez. Yaşanması gereken bir duygu. 10 yaşından beri arenalardayım. 30 sene geçse de bu heyecanımızı kaybetmiyoruz. Biz boğaları çok seviyoruz. Onlara evlatlarımız gibi bakıyoruz."

Köse, Canpolat adlı boğasıyla Kafkasör'de ikinci kez şampiyonluk yaşadığına dikkati çekerek, "Geçen yıl aynı boğaya yenilmiştik. Bu yıl yendik. Geçen yılın rövanşını aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kafkasör Festivali Boğa Güreşleriyle Sona Erdi - Son Dakika

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