Kağıthane\'de Kaza: Yaya Yaralandı

17.02.2026 18:05
Kağıthane'de minibüsün otomobile çarpması sonucu yaya İlyas Baran yaralandı; sürücüler serbest bırakıldı.

KAĞITHANE'de caddede ilerleyen Murat Ali Ç.'nin (54) kullandığı servis minibüsü, Nihan E.K.'nin (37) kullandığı otomobile çarptı. Otomobil önce park halindeki 4 araca; ardından da yolda yürüyen İlyas Baran'a (35) çarptı. Kazada bacaklarından yaralanan Baran hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan İlyas Baran, "Yanımdaki araç olmasaydı ben ya morgda ya da yoğun bakımda olurdum. Bir geçmiş olsun bile dilemediler, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıkarken, servis minibüsü şoförü ve otomobil sürücüsü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde 7 Kasım Cuma günü saat 15.30 sıralarında yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre caddede 34 LDS 166 plakalı servis minibüsüyle ilerleyen Murat Ali Ç., önünde seyreden Nihan E.K.'nin kullandığı 34 NVL 180 plakalı otomobile çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki 4 araca ardından da yolda yürüyen İlyas Baran'a çarptı. Kazada Baran bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

6 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baran'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Baran daha sonra taburcu edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Alkollü olmadığı tespit edilen 2 sürücünün aracıyla kaza sırasında 6 araçta hasar meydana geldi.

'YANIMDAKİ ARAÇ OLMASA MORGDA OLURDUM'

Kazada yaralanan İlyas Baran, "İşten evime dönerken, caddede yürüyordum ve bir anda ses duydum. Kafamı çevirdiğimde bir servis şoförünün bir bayan sürücüye çarptığını gördüm. Bayan sürücünün de frene basıp sonradan ne hikmetse gaza bastığını gördüm. Kendimi arabaların arasına atmaya çalışırken, beni bacaklarımdan yakaladı. Yanımdaki araç eğer olmasaydı ya ben morgda ya da yoğun bakımda olurdum bu kesindi. O panikle ayağa kalktığımda altımdaki kıyafetlerin paramparça olduğunu gördüm.

'ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER; İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

İlyas Baran, "Can havliyle canımın acıdığını ve sonra da midemin bulandığını hissettim, kendimi istem dışı yere attım. 20 dakika bir ambulans bekleyişimiz oldu. Bu süre zarfında kazaya sebep olan sürücüler gelip bir 'Geçmiş olsun' bile demedi. 20 dakika akabinde ambulans geldi götürdüler. Ben bu kazaya sebep olan kişilerden gerçekten şikayetçiyim. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerekiyor. Bununla alakalı birşey yapılsın istiyorum" dedi.

'ARADA YAYA DA EZİLDİ'

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini ise, "Caddeden inen minibüs burada bir otomobile çarptı. Otomobil de buradaki 3 araca çarparak durabildi. Arada yaya da ezildi burada. Şurada yattı hatta. Freni boşalmış herhalde minibüsün. Problem oradan kaynaklanıyor. Yaralananda pek birşey yok. Ayağında yaralanma vardı. Onu da ambulansa hastaneye sevk ettiler" ifadelerini kullandı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Diğer yandan servis minibüsü şoförü Murat Ali Ç. ve çarptığı otomobilin sürücüsü Nihan E.K.'nin emniyette ifadelerinin alınması sonrasında savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili 'Taksirle yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Otomobil, Trafik, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
