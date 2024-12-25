Kağıthane'de okul servisi kaza yaptı

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İstanbul Kağıthane'de hafif ticari aracın çarpması sonu kontrolden çıkan okul servisinin devrildiği kazada yaralanan 7 öğrenci ile sürücü ve hostesin hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş'taki özel okula ait bir servis aracına, TEM Otoyolu Galatasaray Stadyumu önünde başka bir aracın yandan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Servisteki 15 öğrencimizin emniyet kemerleri takılı olduğu için genel sağlık durumları iyidir. Yaralanan servis görevlisi (hostes), hastanedeki tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Kontrol amacıyla hastaneye götürülen 7 öğrencimiz ve sürücü de gerekli kontroller sonrası taburcu olmuştur." bilgilerine yer verildi.

Veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul yöneticilerinin süreç boyunca sürekli irtibat halinde oldukları kaydedilen açıklamada, okula, öğrencilere ve velilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen 34 AP 5708 plakalı hafif ticari araç, önce bariyerlere ardından 34 LAU 743 plakalı okul servisine çarpmış, savrulan okul servis aracı devrilerek yan yatmıştı.

Kazada yaralanan servis aracındaki 7 öğrenci, servis şoförü ve hostesi ile hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.