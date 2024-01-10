 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kağıthane'de Otomobil Sürücüsüne Saldırı Girişimi: 10 Bin 831 TL Cezası Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de Otomobil Sürücüsüne Saldırı Girişimi: 10 Bin 831 TL Cezası Kesildi

Kağıthane'de seyir halindeki bir otomobilin önünü kesip içerisindekilere saldırmaya çalıştığı tespit edilen araç sürücüsüne 10 bin 831 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçerek araştırma başlattı. Kimliği belirlenen araç sürücüsü gözaltına alındı ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerine uymadığı gerekçesiyle toplamda 10 bin 831 lira para cezası kesildi. Aday sürücü olması ve ceza puanının 75'i aşması nedeniyle sürücü belgesi daimi iptal edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kağıthane\'de Otomobil Sürücüsüne Saldırı Girişimi: 10 Bin 831 TL Cezası Kesildi
10.01.2024 - 11:49,
Abone Ol

Kağıthane'de, seyir halindeki bir otomobilin önünü kesip, içerisindekilere saldırmaya çalıştığı tespit edilen araç sürücüsüne 10 bin 831 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, otoyolda giden hafif ticari aracın sürücüsünün bir otomobilin önünü kestikten sonra içeridekilere saldırmaya çalışmasına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda kimliği belirlenen araç sürücüsü H.Ü. gözaltına alındı.

Sürücü H.Ü'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak", "emniyet şeridi kullanmak", "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek", "araçlarını ilerleyişine engel olacak veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak" maddeleri uyarınca toplam 10 bin 831 lira para cezası kesildi.

Aday sürücü olması ve ceza puanının 75'i aşması sebebiyle sürücü belgesi daimi iptal edilen şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Güvenlik, Ceza, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Otomobil Sürücüsüne Saldırı Girişimi: 10 Bin 831 TL Cezası Kesildi - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:46:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Otomobil Sürücüsüne Saldırı Girişimi: 10 Bin 831 TL Cezası Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement