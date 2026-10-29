Kağıthane'de tehdit görüntüleri ortaya çıktı, 2 kişiye 362 bin 719 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kağıthane'de tehdit görüntüleri ortaya çıktı, 2 kişiye 362 bin 719 lira ceza kesildi

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Kağıthane\'de tehdit görüntüleri ortaya çıktı, 2 kişiye 362 bin 719 lira ceza kesildi
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Kağıthane\'de tehdit görüntüleri ortaya çıktı, 2 kişiye 362 bin 719 lira ceza kesildi
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Kağıthane'de motosikletliye yönelik saldırı ve tehdit anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Serbest bırakılan 2 şüpheliye toplam 362 bin 719 lira ceza kesilirken, ehliyete 60 gün el konuldu ve otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de otomobilden inen 2 kişinin motosikletli Bayram K.'ye (24) saldırıp, "Seni buraya gömerim" ve "Oğlum bak seni öldürürüm" sözleriyle tehditte bulunduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanıp işlemlerinin ardından serbest bırakılan 2 şüpheliye toplam 362 bin 719 lira ceza yazıldı.

Olay, 19 Eylül Cumartesi günü saat 22.35 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra eşiyle birlikte 34 PJE 343 plakalı motosikletiyle evine giden Bayram K. ile K 6490 BP Bulgaristan plakalı otomobilde bulunan Bülent Y. (47) ve Eray Ö. (45) arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen 2 kişi motosikletliye saldırdı. Bayram K. ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin caddede ilerlediği sırada motosikletin sokaktan caddeye çıktığı anlar görülüyor. Motosikletle otomobil çarpışmaktan son anda kurtulurken, taraflar arasında tartışma çıkıyor. Otomobilden inenlerle motosikletli arasında yaşanan arbede de görüntülere yansıyor.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDERKEN TEHDİT EDİLDİ

Bayram K.'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ise siyah gömlekli kişinin motosikletliyi tehdit ettiği anlar yer alıyor. Bayram K.'nin üzerine geldiklerini söylemesi üzerine tartışma sürerken, aynı kişinin ölüm tehdidini tekrarladığı anlar da duyuluyor. Görüntülerde Bayram K.'nin eşi ise 16 saat çalıştıklarını, yorgun olduklarını ve yemek yemek için evlerine gitmek istediklerini söyleyerek yaşananlara tepki gösteriyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bayram K. 2 kişinin kendisine saldırdıklarını ve eşiyle birlikte tehdit edildiklerini belirterek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, Bülent Y. ve Eray Ö.'yü yakaladı. Eray Ö.'nün emniyete 6 geliş kaydı olduğu öğrenildi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından haklarında başlatılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİYE TOPLAM 362 BİN 719 LİRA CEZA

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Bülent Y. ve Eray Ö.'ye saldırı amacıyla araçtan indikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 180 bin lira ceza kesildi. Sürücüye ehliyetini yanında bulundurmaması nedeniyle ayrıca 2 bin 719 lira ceza uygulandı. İki kişite toplam 362 bin 719 lira ceza kesilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu; otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: DHA
Kağıthane3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de tehdit görüntüleri ortaya çıktı, 2 kişiye 362 bin 719 lira ceza kesildi - Son Dakika
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