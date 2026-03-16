Kağıthane\'de Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KAĞITHANE'de gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan gecekondudaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede bir kişinin cansız bedenine rastlandı. Ölen kişinin Furkan Zorlu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.