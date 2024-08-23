Kağıthane'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Kağıthane'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Kağıthane'de meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında, şüphelilerin eylemden önce keşif yaptığı, saldırı sonrası araç değiştirdiği ve kaçtığı belirtildi. Zanlılardan 3'ü Romanya'da tutuklandı.

23.08.2024 23:46
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Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kağıthane'de 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı.

Sevk yazısında, maktulün öldürülmesi olayında şüpheli konumunda olan S.A'nın 17 Temmuz'da, diğer şüpheliler G.S. ile T.S'nin 6 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yaptıkları belirtildi. S.A'nın, diğer şüpheliler L.E.E. ve M.A.H.M. ile eylemden bir gün önce araç kiraladığı kaydedilen yazıda, L.E.E'nin, G.S, T.S. ve S.A'ya, olay öncesinde kaldıkları daireyi temin ettiği anlatıldı.

Yazıda, şüphelilerin saat 21.00 sıralarında, yani eylemden 1,5 saat önce kiraladıkları araçla kaldıkları daireden ayrıldıkları yer aldı.

Eylemden önce keşif yaptılar

Şüphelilerin eylemden önce saldırının gerçekleştirileceği sokakta keşif yapmak için dolaştıkları aktarılan yazıda, daha sonra başka bir araca geçtikleri, ayrıldıkları aracın Avcılar'a götürüldüğü ve eylemden sonra kaçacak şüphelileri burada beklediği kaydedildi.

Sevk yazısında, zanlıların eylemden sonra kendilerini Hasdal Yolu Okmeydanı viyadük altında bekleyen araca geçtikleri, bu araçla Silivri Alipaşa mevkisine kadar gittikleri ve aracı burada yaktıkları anlatıldı.

Zanlılar araç değiştirdi

Aracın yakılmasının ardından zanlıların kendilerini bekleyen diğer araca geçtikleri belirtilen yazıda, bu araçla Dereköy Sınır Kapısı'na kadar gittikleri aktarıldı.

Yazıda, şüphelilerden G.S, T.S ve S.A'nın Bulgaristan'a geçtikleri, diğer şüpheliler L.E.E. ile M.A.H.M'nin ise aracı sınıra yakın bir yerde bırakarak taksiyle İstanbul'a döndükleri kaydedildi.

İstanbul'a gelen şüphelilerin, zanlı P.Y'yi arayarak kendilerini Sapanca'ya bırakmasını istedikleri belirtilen yazıda, şüphelinin bu 2 kişiyi Sapanca'ya götürdüğü ve ardından İstanbul'a döndüğü ifade edildi.

3 zanlı Romanya'da tutuklandı

Bu arada, yürütülen çalışmalar kapsamında Bulgaristan'dan Romanya'ya geçtikleri tespit edilen ve İsrail'e gitmek üzereyken yakalanan G.S, T.S. ve S.A. tutuklandı.

Romanya'da tutuklu bulunan zanlıların iadesi için ilgili makamlarca yürütülen çalışmalar sürüyor.

Olay

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında park halindeki bir otomobile yönelik silahlı saldırıda yabancı uyruklu A.K. (30) hayatını kaybetmiş, yabancı uyruklu arkadaşı F.M. ağır, A.K'nin koruma görevlisi E.K. ise ayağından hafif yaralanmıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovanın olay yerinde bulunduğu belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise alacak meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu.

Emniyetin açıklamasında, mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtıkları tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın 19 Ağustos'ta saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespit edildiği, 20 Ağustos'ta ise Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda bu 3 şüphelinin Türkiye'ye getirilmek üzere Romanya'da yakalandığı bildirilmişti.

Bu arada, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların kaçışına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu L.E.E, I.A, M.A.H.M. ve P.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden I.A. savcılıktan serbest bırakılırken, L.E.E. ve M.A.H.M. tutuklanmış, P.Y. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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