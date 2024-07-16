Kahire'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahire'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Kahire\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

16.07.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda düzenlenen törene Büyükelçi Salih Mutlu Şen başta olmak üzere, diplomatlar, sivil toplum temsilcileri, Mısır Türk toplumundan vatandaşlar ile basın mensupları katıldı.

Anma etkinliği, 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, törende yaptığı konuşmada, "Eğer Türkiye'de böyle bir hain darbe girişim başarılı olsaydı, Türk devletinin ?egemenliği ve Türk halkının iradesine tehlikeye girecek ve Allah korusun Türkiye ?çok karanlık bir döneme girecekti. Bu Türk milleti bu suretle demokrasi ve milli ?birliğini güçlendirmiş olarak bu imtihandan çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurumsal ? ve toplumsal bazda yaptığı birçok reformla Türkiye'de demokrasinin gerçek anlamıyla ?yerleştiğini ifade eden Şen, şöyle devam etti: ?

?"Bugün Türk Devleti demokrasisini halkının sahip olduğu değerleriyle ?kucaklayarak geliştirmiş ve güçlendirmiştir. Artık bugün halkımız arasında kimse ?inancı, kökeni veya sahip olduğu değerler ve yaşam biçimi dolayısıyla ?dışlanmamakta, devlet içerisinde herhangi bir ayrımcılığa uğramamakta, herkes ?toplumda inancı ve tercihleri doğrultusunda yaşayabilmektedir. ?Bu gerçek anlamda toplumsal da bir demokratik olgunluğa işaret etmektedir."

Dışişleri Bakanı Fidan Kahire'yi ziyaret edecek

Türkiye-Mısır ilişkilerinde ve işbirliğinde ?gelişmelerin önümüzdeki dönemde devam edeceğini vurgulayan Büyükelçi Şen, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Mısır arasındaki ?ekonomik iş birliği ön planda yer alacaktır." diye konuştu.

"Yakın zamanda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire'yi ziyaret ?etmesi bekleniyor." bilgisini veren Büyükelçi Şen, Fidan'ın Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ?ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunacağını belirtti.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ?Türk halkı tarafından karşı tarafından karşı çıkılan ve hezimete uğratılan darbe ?girişimine ait video gösteriminin ardından Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:37 Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ’’Boşboğaz’’ savunması Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ''Boşboğaz'' savunması
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 13:46:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kahire'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement