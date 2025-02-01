Kahire'de Gazze için acil toplantı - Son Dakika
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Kahire'de Gazze için acil toplantı

Kahire\'de Gazze için acil toplantı

Mısır'ın başkenti Kahire, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve BM'nin Filistinli mültecilere yardımını ele almak için 6 Arap ülkesinin katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantıda insani yardım yolları da görüşülecek.

01.02.2025 00:16
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Mısır'ın başkenti Kahire, yarın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) desteklemenin yollarını ele almak üzere 6 Arap ülkesinin katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, yarın düzenlenecek olan Kahire toplantısına Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt katılacak.

TRUMP'IN HAMLESİ SONRASI GERÇEKLEŞECEK

Kahire toplantısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere tehcir edilmesi yönündeki teklifinin bu iki ülke ve diğer Arap ve uluslararası taraflarca reddedilmesinden birkaç gün sonra planlanması dikkat çekti.

Haberde başka ayrıntıya yer verilmezken, Ürdün Devlet televizyonu El-Memleke, toplantıda bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde ateşkes ve UNRWA'yı desteklemenin yollarının ele alınacağını aktardı. Toplantıda ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımın yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılmasının yolları görüşülecek.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği" önerisinde bulunmuştu.

Aralarında Ürdün, Mısır, Irak, Fransa, Almanya, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'in de bulunduğu birçok ülke Trump'ın teklifini reddeden açıklamalarda bulunmuştu.


Kaynak: AA

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