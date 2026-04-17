Kahraman Öğretmenin Anısı

17.04.2026 18:40
Ayla Kara, öğrencilerini korumak için hayatını kaybederken oğlu Furkan, annesinin kahramanlığını vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, annesinin okulu ve çocukları çok sevdiğini belirterek, "Morali bozuk olduğunda okula giderdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti. Kendisini çocuklara siper ettiğini öğrendik. O bizi gururlandırdı. Her ne kadar bir tarafımız çok hüzünlü olsa da kahraman bir anneye sahip olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda öğrencileri korumak isterken İsa Aras Mersinli'nin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, taziye evinde yakınlarının ve vatandaşlarının taziyelerini kabul etti. Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Kara, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirtirken, saldırganın annesinin dersine girmediği bir öğrenci olduğunu söyledi.

'DERSE GİRİNCE BÜTÜN SIKINTILARINI UNUTURDU'

Olayı duyunca hemen okula gittiğini ancak annesi Ayla Kara'ya ulaşamadıklarını ifade eden Furkan Kara, daha sonra gittikleri hastanede vefat haberi aldıklarını kaydetti. Büyük üzüntülü yaşamalarına rağmen kahraman bir anneye sahip oldukları için gururlu olduklarını belirten Kara, şunları söyledi:

"Annemden geriye kalan güzel hatıraları, anıları oldu. Benim annemin bir kahraman olduğunu düşünüyorum ben. Yani çocukları çok severdi kendisi. Morali bozuk olduğunda okula gittiğinde kendisine okulun iyi geldiğini söylerdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti. Kendisini çocuklara siper ettiğini öğrendik. O bizi en azından gururlandırdı. Her ne kadar bir tarafımız çok hüzünlü olsa da kahraman bir anneye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Allah'ım kendi mertebesinde de inşallah yaptığı iyilikleri ve şehadetini kabul etsin. Umarım ülkemizde böyle üzücü hadiseler, yaşanılmaz bir daha. Başka öğretmenler, başka anneler, başka çocuklar ağlamaz. Bu konuda eğitim, öğretimle ilgili de inşallah gerekli tedbirler alınarak bu tarz olayların önüne geçilmesi en büyük dileğimiz."

'SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin sabahçı, annesinin öğlenci ve 5'inci sınıflara girdiğini belirten Kara, şöyle devam etti:

"Yani zaten okula girer girmez bizim de aldığımız bilgilere göre koridorda 2 tane çocuğa direkt ateş etmeye başlıyor. Bu da gösteriyor ki kendisinin herhangi bir husumet olmadan tamamen bir hedef gözetmeksizin ateş ettiğini gösteriyor. Çünkü husumetli birisi olsa onu arar bulur başka bir yerde böyle bir eylem gerçekleştirirdi. Ama okula girer girmez ilk gördüğü kişiye ateş etmesinden herhangi bir husumet olmaksızın ve hedef gözetmeksizin birilerini yaralamayı, öldürmeye çalıştığı oradan belli oluyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da ziyarete geldiler ve başsavcımız de sürecin takipçisi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş Baro Başkanımız aynı şekilde keza. Biz de sürecin takipçisiyiz. Hukuki süreç şu an etkin bir şekilde işliyor. Annemi geri getirir mi? Maalesef geri getirmez. Bu noktada tabii ki ilgili kişiler varsa hayatta olan, zaten saldırgan öldü. Hayatta olup da suçlu kişiler varsa bunlarla ilgili de biz sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda “eksik kamera kayıtları“ tespiti yer aldı Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı
Seyir halindeki araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti Seyir halindeki araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Çiftçi’den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz Çiftçi'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

19:12
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
18:36
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
18:19
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:46
Abdullah Avcı, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı
Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
