Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Belediyespor Futbol A Takımı\'nı ziyaret etti

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu, sezon hazırlıklarını sürdüren Belediyespor Futbol A Takımı'nı ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu, Belediyespor Futbol A Takımı'nı ziyeret etti. Ankara Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden ve geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonu için çalışmalarını Bolu'daki futbol tesislerinde sürdürüyor. Takımın antrenmanını yakından takip eden Başkan Çırpanoğlu, futbolcularla birebir ilgilenerek yeni sezon için hedeflerini paylaştı. Takıma moral veren Başkan Çırpanoğlu, bu sezon en büyük hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig (BAL) olduğunu belirtti.

Çırpanoğlu, "Sizlerle birlikte bu yola çıktık ve her zaman yanınızdayız. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Başarıya giden yolda tek ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik içinde çalışmak. Bizler, sizlerin arkasında duracağız; sporun ve sporcunun daima destekçisi olacağız" dedi.

Sporun takım ruhunu ateşleyen gücüne de dikkat çeken Başkan Çırpanoğlu, Belediye olarak spora yaptıkları yatırımların artarak süreceğini vurguladı. "Gençlerimizin sporla buluşması, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de ilçemizin adını duyuruyor. Kahramankazan Belediyesi olarak sporu her zaman destekleyeceğiz ve bu yolda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Çırpanoğlu, başarıya giden yolda engellerin birlikte aşılacağını söyledi.