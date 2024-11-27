Kahramankazan'da Gazze ve Kudüs Konulu Seminer - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramankazan'da Gazze ve Kudüs Konulu Seminer

Kahramankazan\'da Gazze ve Kudüs Konulu Seminer

ÇEDES projesi kapsamında Gazze ve Kudüs'teki insanlık dramı öğrencilerle paylaşıldı.

27.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında öğrencilere Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık dramı anlatıldı.

İHH Kahramankazan Temsilciliği ve Fatih Ortaokulu tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen "Özgürlük ve Adalet" konulu değerler eğitimi etkinliğine yazar İlknur Koç Aytaç'ın yanı sıra İHH temsilcileri, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve Okul Müdürü Tarık Sezer katıldı.

Yazar Aytaç, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Mescidi Aksa'yı yıkma girişiminde bulunduğu için Gazze halkının harekete geçtiğini ve Gazze olaylarının bu şekilde başladığını belirtti.

Kudüs'ün önemine vurgu yapan Aytaç, "Kudüs'e hakim olan dünyaya hakim olur. O yüzden Kudüs özgür olduğunda tüm İslam alemindeki mazlumlar da derin bir nefes alacaktır. O yüzden orası bizim için çok önemli. Tüm dünyanın yeniden adaletle tanışması için ve İslam'ın yeniden payidar olması için Kudüs çok önemli. Gazze de Kudüs için mücadele eden bir halk." diye konuştu.

Gazze'de verilen mücadeleyi, gözlemlerini ve orada yaşanan olayları örneklerle anlatan Aytaç, İsrail ürünlerine karşı başlatılan boykot çağırısını yineledi ve öğrencilerden bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Seminerin ardından öğrenciler arasında yapılan Gazze'ye mektup konulu yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenci yazdıkları mektupları okudu.

Program yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kahramankazan, İnsan Hakları, Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Kudüs, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Gazze ve Kudüs Konulu Seminer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:51:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da Gazze ve Kudüs Konulu Seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.