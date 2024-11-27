Kahramankazan\'da Gazze ve Kudüs Konulu Seminer

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Kahramankazan ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında öğrencilere Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık dramı anlatıldı.

İHH Kahramankazan Temsilciliği ve Fatih Ortaokulu tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen "Özgürlük ve Adalet" konulu değerler eğitimi etkinliğine yazar İlknur Koç Aytaç'ın yanı sıra İHH temsilcileri, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve Okul Müdürü Tarık Sezer katıldı.

Yazar Aytaç, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Mescidi Aksa'yı yıkma girişiminde bulunduğu için Gazze halkının harekete geçtiğini ve Gazze olaylarının bu şekilde başladığını belirtti.

Kudüs'ün önemine vurgu yapan Aytaç, "Kudüs'e hakim olan dünyaya hakim olur. O yüzden Kudüs özgür olduğunda tüm İslam alemindeki mazlumlar da derin bir nefes alacaktır. O yüzden orası bizim için çok önemli. Tüm dünyanın yeniden adaletle tanışması için ve İslam'ın yeniden payidar olması için Kudüs çok önemli. Gazze de Kudüs için mücadele eden bir halk." diye konuştu.

Gazze'de verilen mücadeleyi, gözlemlerini ve orada yaşanan olayları örneklerle anlatan Aytaç, İsrail ürünlerine karşı başlatılan boykot çağırısını yineledi ve öğrencilerden bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Seminerin ardından öğrenciler arasında yapılan Gazze'ye mektup konulu yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenci yazdıkları mektupları okudu.

Program yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.