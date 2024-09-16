Kahramankazan'da Peynirli Ekmek ve Kavurma Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da Peynirli Ekmek ve Kavurma Festivali Düzenlendi

Kahramankazan Belediyesi, Elazığ Kültür Derneği tarafından düzenlenen Peynirli Ekmek ve Kavurma Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, kültürel değerlerin yaşatılması ve dayanışmanın güçlenmesinin önemine vurgu yaptı.

16.09.2024 14:53  Güncelleme: 16:28
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, Elazığ Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Peynirli Ekmek ve Kavurma Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve bu tür festivallerle dayanışmanın güçlenmesi bizler için son derece önemli. Bu güzel organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Elazığ Kültür Derneği tarafından Kahramankazan Belediyesi Spor ve Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen festivale, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Elazığ Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ergün katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Yöresel türkülerin seslendirildigi festivalde, Elazığ yöresine ait halk oyunları folklor ekibi tarafından sergilendi. Festival alanına kurulan taş fırında Elazığ'ın meşhur peynirli pidesi pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Festival boyunca eğlenceli ve kültürel etkinliklerle bir araya gelen yurttaşlar, keyifli bir gün geçirdi. Ayrıca festivale katkı sağlayanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Elazığ Kültür Derneği ile birlikte bu güzel etkinliği ilçemizde düzenlemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve bu tür festivallerle dayanışmanın güçlenmesi bizler için son derece önemli. Bu güzel organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Peynirli Ekmek ve Kavurma Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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