 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramankazan'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma programı düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu, ilahiler söylendi, tekbirler getirildi, dualar edildi. Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, Sarıkamış Harekatı'nın önemini vurgulayarak, kahraman vatan evlatlarının mücadele ruhunun hala yaşadığını belirtti. İlçe Müftüsü Mahmut Ay ise şehitlik ve gaziliğin önemine dikkat çekti.

Kahramankazan\'da Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılı anma programı düzenlendi
23.12.2023 - 15:20,
Abone Ol

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğinde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu, ilahiler söylendi, tekbirler getirildi, dualar edildi.

Sarıkamış Harekatı hakkında bilgiler verilen programda Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, Sarıkamış Harekatı'nın 1. Dünya Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ta kahraman vatan evlatlarının milli birlik ve bağımsızlık için ortaya koyduğu mücadele ruhu yok olmadığını belirten Akın,"Ülke her dara düştüğünde 15 Temmuz'da olduğu gibi o ruh yeniden hayat buluyor." dedi.

İlçe Müftüsü Mahmut Ay da duanın ardından yaptığı konuşmada şehitlik ve gaziliğin Allah'ın verdiği, Kur'anın müjdelediği dini bir mertebe olduğunu dile getirerek, "Şehitlik sıradan alınabilecek bir unvan değildir, herkese de nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramankazan, Sarıkamış, 15 Temmuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma programı düzenlendi - Son Dakika


15:33
Atilla Taş Barda Olay Sonrası Tutuklandı Atilla Taş Barda Olay Sonrası Tutuklandı
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:31 Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:38:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement