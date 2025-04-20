Kahramankazan'da "Turasan Bey ve Kahramankazan'ın Tarihi Şahsiyetleri" Sempozyumu Düzenlendi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, "Turasan Bey ve Kahramankazan'ın Tarihi Şahsiyetleri" konulu sempozyuma ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Bu sempozyum hedefimizin önemli bir adımıdır. Akademisyen ve araştırmacılarımızın sunacağı değerli bilgilerle gençlerimiz tarihle bağ kuracak, hepimiz bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu, bu toprakların ne kadar değerli insanlar yetiştirdiğini tarihimize tutulan ışıkla birlikte görmüş olacağız" dedi.

Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde Kahramankazan'ın tarihinde iz bırakan şahsiyetlerini gelecek nesillere aktarmak, miraslarına sahip çıkmak amacıyla "Turasan Bey ve Kahramankazan'ın Tarihi Şahsiyetleri" konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk, siyasi parti temsilcileri, çeşitli üniversitelerde görev yapan profesörler ve akademisyenler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, sempozyumla beraber Kahramankazan'ın yer aldığı topraklara duydukları saygı ve sevgiyi kanıtladıklarına dikkati çekerek, "Turasan Bey 15. yüzyılda bu topraklarda adaletin, cesaretin ve liderliğin sembolü olmuş önemli bir hemşehrimizdir. Onun gibi nice isim Kahramankazan'ın tarihine nakış gibi işlenmiştir. 'Vatan yolunda can vermeye geldik Atam! diyen Güvençli İbrahim Çavuş, Kahramankazan'ın insanının cesaretini göstermiştir. Satıkadın, ülkesine duyduğu saygıyı meclis kürsüsüne taşıyarak memleketine hizmet etme noktasında ilçemizi temsil etmiştir" diye konuştu.

İlçenin sadece tarihsel anlamda değil kültürel açıdan da oldukça zengin olduğunun altını çizen Çırpanoğlu, Asar Kaya kalıntılarından Bitik Höyüğü'ne, Ankara Maymunu bulgularından Osmanlı ve Roma dönemlerinden kalma çeşmelere kadar Kahramankazan'ın adeta hazine değerinde bir açık hava müzesi özelliği taşıdığını söyledi. Belediye başkanı olarak ilçeyi modern bir yaşam alanına dönüştürerek cazibe merkezi haline getirmenin yanı sıra tarihine ve kültürüne sahip çıkan bir ilçe konumuna eriştirmek istediklerini de dile getiren Başkan Çırpanoğlu şunları söyledi:

"Bu sempozyum hedefimizin önemli bir adımıdır. Akademisyen ve araştırmacılarımızın sunacağı değerli bilgilerle gençlerimiz tarihle bağ kuracak, hepimiz bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu, bu toprakların ne kadar değerli insanlar yetiştirdiğini tarihimize tutulan ışıkla birlikte görmüş olacağız. Sözlerime son verirken bu bilgi şöleninin düzenlenmesinde Kahramankazan Yöneticiler ve Bürokratlar Derneği Başkanı ve üyelerine, ilçemizin çok değerli hazinelerini gün yüzüne çıkaran profesörlerimize, akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Geçmişini bilmeyen geleceğini de tayin edemez"

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk ise şunları kaydetti:

"Bugün burada Kahramankazan tarihimizin önemli değerlerinden Turasan Bey'i ve onun gibi tarihimizde iz bırakan kardeşi Fatma Sultan, yeğeni Yeğen Bey, Satıkadın, Güvençli İbrahim Çavuş, Ali Tunalı gibi tarihi şahsiyetlerimizi, yine Kahramankazan'ın belediye olmasında emeği geçen Remzi Çırpan, Ahmet Öztürk gibi belediye başkanlarımızı anmak, anlamak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Geleceğe yön verebilmemiz için bizler tarihimizi iyi ve doğru bilmek durumundayız. Tarihini bilmeyen milletler gelecekte destanlar yazamazlar. Ancak geçmişini iyi bilen, tarihini doğru tahlil eden toplumlar geleceğe dair politikalarını ve stratejilerini en doğru şekilde oluşturabilirler. Nasıl ki köksüz bir bitki tutmazsa, ecdadıyla, tarihiyle, geçmişiyle bağlarını koparan milletlerde yok olmaya mahkumdurlar. Çünkü mazisiz gelecek olmaz. Geçmişini bilmeyen geleceğini de tayin edemez. Geleceğini de sürdüremez.

Turasan Bey ve bu alperenler geleneğimizin önemli bir temsilcisi olarak Kahramankazan'ımızın topraklarını üfleyen manevi değerlerimizin başında gelmektedir. Sempozyum çalışmalarını yürütürken üzülerek öğrendim ki ne Ankara'da ne de Turasan Bey'in medfun bulunduğu bu topraklarda Dumanoğlu Turasan Bey'in adını taşıyan ne bir cadde ne bir sokak ne de bir okul bulunmamaktadır. Bu sempozyum inşallah Turasan Bey ve Kahramankazan'ın tarihi şahsiyetlerinin tanınması yönünden somut adımlar atılması için bir ilham kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Kahramankazan'ın değerli yöneticileri ve temsilcilerinin bu büyük eksikliğin farkına vararak kısa sürede beldemizin medarı iftiharı bu büyük alperenin adını cadde ve sokaklarda yaşatacağını ümit ve temenni ediyorum."

5 oturum yapıldı

Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda 19-20 Nisan tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Kahramankazan Belediyesi, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen sempozyum, yapılan 5 oturumun ardından tamamlandı. Oturumlarda "Kahramankazan'da Tarihsel Süreklilik ve Kültürel Miras", "Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Kahramankazan ve Tarihi Şahsiyetler", "Tursan Bey ve Yeğen Bey", "Cumhuriyet Dönemi'nde Kahramankazan ve Tarihi Şahsiyetler", "Kahramankazan'da Yakın Dönemin Öncü İsimleri: Yerel Yönetimden Meclisi" konuları konuşuldu.

Ele alınan konuların ardından değerlendirme ve kapanış konuşmaları yapıldı. Çırpanoğlu, Kahramankazan'a tarihi ve kültürel katkılarda bulunan tüm katılımcılara plaket ve içerisinde Turasan Şah Türbesi'nin yer aldığı bir resim hediye etti.

Sempozyumun son durağında Satıkadın Müze Evi ve ahilik ve vakıf kültürünün öncü isimlerinden olan Turasan Bey'in Tekke Mahallesi'nde bulunan türbesi yer aldı. Satıkadın Müze Evi'nin tarihi ambiyansına hayran kalan katılımcılar, müze ziyaretinin ardından Tekke Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Turasan Şah Türbesi ziyaretinde katılımcılara, Tekke Mahallesi muhtarı ve köylüler eşlik etti. Ziyarette sempozyuma katkılarından dolayı mahalle muhtarı ve dernek üyelerine plaket takdim edildi. Ziyaretçiler arasında öğrenciler de vardı. Turasan Şah Türbesi'ni resmederek tuvallerine yansıtan öğrenciler, ziyarete gelen sempozyum katılımcıları ve mahalle sakinlerine renkli anlar yaşattılar.

Sempozyum, ilerleyen süreçte baskı haline getirilerek kamuoyunun bilgisine sunulacak.