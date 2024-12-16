Kahramankazan Karadeniz Günleri Festivali Başladı - Son Dakika
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Kahramankazan Karadeniz Günleri Festivali Başladı

Kahramankazan'da düzenlenen Karadeniz Günleri Festivali, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun katılımıyla açıldı. Başkan, festivalde Karadeniz mutfağının eşsiz tatlarını tanıttıklarını belirterek tüm halkı festivale davet etti.

16.12.2024 09:47  Güncelleme: 11:08
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(ANKARA)- Kahramankazan Karadeniz Günleri Festivali'ne katılan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Karadeniz mutfağının eşsiz tatlarını Kahramankazanlı hemşehrilerimizle buluşturduk. Tüm halkımızı bu güzel festivale katılmaya davet ediyorum" dedi.

Kahramankazan Karadeniz Günleri Festivali başladı. Beşikdüzü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı festivalin açılışını, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Avukat Sibel Suiçmez ile birlikte yapan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Karadeniz kültürüne özgü yemeklerin tanıtımının yapıldığı stantları gezdi.

İlçede sosyal ve kültürel anlamda çeşitli etkinlik ve festivallere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, "Karadeniz mutfağının eşsiz tatlarını Kahramankazanlı hemşehrilerimizle buluşturduk. Tüm halkımızı bu güzel festivale katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen festivalin 22 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, kültürel etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Karadeniz Günleri Festivali Başladı - Son Dakika

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