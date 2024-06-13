Kahramanmaraş Depremi Davası: Firari Müteahhit ve Kızı Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş Depremi Davası: Firari Müteahhit ve Kızı Yargılanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik'in yargılandığı davada, depremde 12 yakınını kaybeden Seda Fidancan ifade verdi. Fidancan, binanın sağlam olduğunu söyleyince satın aldıklarını ancak bina ilk sarsıntıda yıkıldığını belirtti. Davanın ikinci duruşması yapıldı ve sanıkların yakalanması için ertelendi.

13.06.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde 40 kişinin öldüğü olan Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi Abdullah Aybaba ile kırmızı bültenle aranan kızı Eda Aybaba Çelik'in yargılandığı davada annesi, babası ve kardeşi ile birlikte 12 yakınını kaybeden Seda Fidancan, "Binanın raylı sistem olduğunu, sağlam olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu söyleyince satın aldık. Bina ilk sarsıntıda yıkıldı" dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı Saim Bey Apartmanı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat depreminde yıkıldı. Yerle bir olan apartmanda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Depremin ardından apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik kaçtı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda müteahhit baba-kız hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya haklarında 22,5'ar yıl hapis cezası istenen hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Aybaba ile yurt dışına kaçtığı tespit edilen ve kırmızı bülten çıkartılan kızı Eda Aybaba Çelik, gelmedi. Bazı şikayetçiler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, depremde anne, babası ve kardeşi ile birlikte 12 yakınını kaybeden Seda Fidancan dinlendi.

'SANIKLAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'

Anne ve babası ile birlikte aynı evde kaldıklarını ancak deprem günü evde olmadığını belirten Seda Fidancan, "Sami Bey Apartmanı'nda annem Selma Güzelgül, babam Mehmet Güzelgül, kardeşim Halil İbrahim Güzelgül, kardeşimin eşi Fulya, yeğenlerim Damla Ünvar ile İbrahim Ege Ünvar, teyzem Müzeyyen Öksüzoğlu, dayım Ahmet Emin Ünvar, yengem Naime Ünvar, kuzenlerim Görkem Emin Ünvar ve Ayberk Ekin Ünvar, yengemin annesi Esma Toprakezen hayatlarını kaybetti. Ben de annemlerle birlikte kalıyordum ancak olay tarihinde evde değildim. Annemlerin kaldığı daireyi alınırken sanık Abdullah Aybaba ile görüştük. Binanın raylı sistem olduğunu, sağlam olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu söyleyince satın aldık. Bina ilk sarsıntıda yıkıldı. Sanıklardan şikayetçiyim. Ayrıca bu olayın cinayet olduğu kanaatindeyim" diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'MAL VARLIKLARINA DA TEDBİR KONULMASINI TALEP EDİYORUZ'

Şikayetçilerden Naim Emin Ünvar'ın avukatı Hasan Murt, sanıkların İngiltere vatandaşı olduklarını iddia ederek, "İki sanık da İngiltere'ye kaçtı diye duyduk. Ancak sanık Abdullah Aybaba'nın Türkiye'de olduğuna dair bilgiler edindik. Bu hususun araştırılmasını istiyoruz. Ayrıca sanıkların Türkiye'ye gelme durumu söz konusu değilse İngiltere'den iadelerinin istenmesini istiyoruz. Bu arada mal varlıklarına da tedbir konulmasını talep ediyoruz" dedi. Duruşma, sanıkların yakalanmasının beklenmesi için ertelendi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş Depremi, Kahramanmaraş, Sami Bey, Deprem, Adana, Baba, Deprem, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Depremi Davası: Firari Müteahhit ve Kızı Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Depremi Davası: Firari Müteahhit ve Kızı Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement