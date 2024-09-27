Adana\'da Deprem Davasında Emsal Karar

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AİLELER KARAR SONRASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşma sonrası mağdur aileler, kararı gözyaşlarıyla karşıladı.

Şikayetçi avukatı, aynı zamanda enkazda yakınlarını kaybeden Beşir Ekinci, 20 aydır adalet arayışını sürdürdüklerini ve bu yargılamanın emsal bir karar olduğunu kaydetti. Avukat Ekinci, "Bugün nihayet güzel bir sonuç aldık. Bu emsal karar, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına aldı. Deprem şehitlerimizi geri getiremeyecek ama adalet mücadelemizden vazgeçmedik. Bundan sonraki mücadelemiz diğer mağdur aileler için olacak" dedi.

'HUZUR BULDUK'

Alpargün Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden Serpil Karataş, destek olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Çok mutluyum. Oğlum ve babası hayatlarını kaybetti. Hayalleri yarım kaldı ama bugün gerçekten adalet olduğunu gördük" dedi.

Selver Küçükcan ise acısının hiç bitmeyeceğini belirterek, "Ama böyle bir kararın çıkması içimizi bir nebze olsun rahatlattı. 20 aydır büyük acı çekiyorduk, şimdi biraz olsun huzur bulduk" diye konuştu.

'SORUMSUZ MÜTEAHHİTLERE ÖRNEK OLSUN'

Emine İnce de bu davanın, tüm sorumsuz müteahhitlere örnek olmasını isterken, depremde yakınlarını kaybeden Ömer Aktay ise "Kızımı ve ailemi kaybettim. Artık acımızı rahatça yaşayabileceğiz. Bu kararı veren herkese teşekkür ederiz. Katillerin bir daha güneş yüzü görmemesini diliyorum" ifadelerini kullandı.