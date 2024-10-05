Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis\'te çocuklar Filistin\'e destek için resim çizdi

Güncel

Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen çocuklar, " Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için çiziyoruz" etkinliğinde, Filistin bayrağı, Mescid-i Aksa ile çeşitli figürleri çizdi.

Yetim Vakfı gönüllüsü Ahmet Asım Demirdöğen, yaptığı basın açıklamasında, Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün insanların seslerini duyurmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocukların ve gençlerin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallere resmettiğini belirten Demirdöğen, "Rabb'imizden niyazımız, bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır. Sadece Filistin'deki çocukların değil Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oyun oynayacakları, kendilerini güven içerisinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır." diye konuştu.

Malatya

Kanalboyu Caddesi'nde, Yetim Vakfı Malatya Temsilciliğinin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Filistin bayrağı, Mescid-i Aksa ile Hanzala figürünü çizdi.

Yetim Vakfı Malatya Temsilcisi Özmen Düz, Filistin'in Gazze kentinde soykırım yapıldığını anlatarak, uluslararası sözleşmelerin sadece kağıt üzerinde kaldığını ve yok sayıldığını belirtti.

Daha sonra, Kudüs Kardeşlik Platformunun koordinesinde Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na kadar İsrail'e tepki yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşe, hekimler, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kilis

Yetim Vakfı öncülüğünde Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistin ve Türk bayrağı, Mescid-i Aksa resimleri yaptı.

Vakıf adına açıklamada bulunan Ebrar Şen, Filistin'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığını vurguladı.

Şen, 50 bine yakın kişinin şehit olduğunu belirterek, "Yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu, 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Ela Alademir de Filistinli kardeşlerine destek olmak ve onların sesini duyurmak için etkinliğe katıldığını söyledi.

Gün boyu sürecek ve yaklaşık 500 çocuğun katılması beklenen etkinlikte çizilen resimler, daha sonra sergilenecek.