Kahramanmaraş Nurhak'ta 50 yataklı devlet hastanesi haftaya hasta kabulüne başlayacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş Nurhak'ta 50 yataklı devlet hastanesi haftaya hasta kabulüne başlayacak

Kahramanmaraş Nurhak\'ta 50 yataklı devlet hastanesi haftaya hasta kabulüne başlayacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Nurhak ilçesinde çelik konstrüksiyondan yapılan 50 yataklı devlet hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor.

23.11.2024 19:16
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Nurhak ilçesinde çelik konstrüksiyondan yapılan 50 yataklı devlet hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile Nurhak Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kirişçi, burada yaptığı açıklamada, yakın bir zamanda hizmete girecek 50 yataklı hastanenin 2 ameliyathane, diş üniteleri ve diyaliz merkeziye ilçeye uzun yıllar hizmet edeceğini söyledi.

2 katlı ve çelik konstrüksiyon olarak hastanenin yapıldığını dile getiren Kirişçi, "6 Şubat 2023'teki depremler sonrası sadece barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik değil sağlıkla ilgili de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilçelerimizde yatırımlarımız devam ediyor." dedi.

Kirişci, merkezde 400 yataklı Acil Durum Hastanesi yapıldığını ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesinin 600'e çıkarılmasını sağlayacak yatırımların olduğuna değinerek, "Ayrıca ilçelerimiz bazında da 50 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi önümüzdeki hafta itibariyle hasta kabulüne başlamış olacak. Nurhak Devlet Hastanesi 12 bin metrekare kapalı alanı olan bir yatırım. Artık son rötuşlarımız gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık yatırımlarının aksamadan devam ettiğini anlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu hastanemizle ilgili üzülerek ifade ediyorum ki bir Kahramanmaraş milletvekilimiz TBMM'de, Nurhak'ta hastanenin olmadığını söyledi. Biz ifadeye çok şaşırdık ve dilinin sürçtüğünü düşündük. Kent merkezindeki Acil Durum Hastanesi içinde fore kazıkları çakılıyor diye oraya da tabiri yerindeyse başka bir yalan uydurmuştu. Ama yalanın da bir ölçüsü olur. Biz AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri olarak bu ifadelerden gerçekten büyük bir hicap duyduk. Çünkü bu hastane önümüzdeki hafta hasta kabulüne başlayacak. Kendisi de gelip görebilir ve hastaneye görünebilir. Bu sağlık tesisi artık bitme aşamasına gelmiş ve hizmet verme noktasına ulaşmıştır."

Kirişci, 120 yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesi ve 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi için de çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Nurhak'ta 50 yataklı devlet hastanesi haftaya hasta kabulüne başlayacak - Son Dakika

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