Kahramanmaraş Projeleri Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Kent Meydanı ve Çarşı, Toptancılar Sitesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı. Açılış programlarına Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da yer aldı.

'YANGINLARDA AĞIR HASARLI VE YIKIK 68 BAĞIMSIZ BİRİM TESPİT EDİLDİ'

Törende konuşan Bakan Murat Kurum, orman yangınlarından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirip, yangınlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangınların kontrol altına alınmasına müteakip hasar tespit çalışmalarını hızlıca başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, "Şu anda Antalya, Muğla, Balıkesir ve Mersin'deki yangınlarda toplam ağır hasarlı ve yıkık olmak üzere 68 bağımsız bölümü tespitini yaptık. 6 Şubat 2023, asrın felaketini yaşadığımız Kahramanmaraş'tan oradaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza sesleniyorum; müsterih olun, hiç ama hiç üzülmeyin. Dün yangınlardan, depremlerden sonra nasıl şehirlerimizi ayağa kaldırdıysak, nasıl bir yılda yuvalarımızı yaptıysak yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar afetlerden etkilenen işte Ödemiş'te, Sındırgı'da, Karabük'te teslimlerimize başladıysak, yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız. Unutmayın devletimiz daima yanınızdadır. Milletimiz de sizlerle beraberdir" dedi.

'KAHRAMANMARAŞ TOPYEKUN AYAĞA KALKTI'

6 Şubat'ın ardından Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için gece-gündüz çalıştıklarını, şehri geçmişine sadık, geleceğine hazır, sokaklarıyla, meydanlarıyla hep birlikte yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İşte kent meydanımız ve çarşımız. Burası Kahramanmaraş'ın kalbi, hemen arkamızda, Valiliğimiz var. Bu alanda 116 ticari birimi şehrimize kazandırdık ve bu sayı şu demek; sabah yeniden açılacak kepenk demek, bereketle dolacak tezgah demek alın terini helal kazanca çevirecek yine esnafımız demek. Hakikaten muhteşem bir eser oldu. Burada meydan altında 424 araçlık kapalı otoparkımızda hem şehir merkezini daha düzenli hale getiriyoruz, hem de daha erişilebilir şekliyle esnafımıza hizmet veriyoruz. 12 bin metrekare proje içerisinde yeşil alanımızla da ailelerimizle burada hoşça, huzurla vakit geçireceğimiz bir yaşam alanını da proje kapsamında sunuyoruz. Zaten Kahramanmaraş ezelden beri çarşısı bereketli, meydanı kalabalık ve insanı her zaman hayatın içinde olan bir şehirdir. Şimdi yeniden o güzelliklerine yeni güzellikler kattık, burada hep birlikte bu projeleri ekledik ve şöyle bakıyoruz ki Azerbaycan Mahallesi'ne girdiğimizde, Trabzon Caddesi'ni gezdiğimizde, Kapalıçarşı'da esnafımızla buluştuğumuzda Kahramanmaraş'ımız topyekun ayağa kalktı. Bu gerçekten bizim için en büyük şeref, en büyük mutluluk. Yine hep söyledik, dedikki 'esnafımızı unutmayacağız, burada ticaretin devamı için ticari ünitelerimizi yapacağız' dedik ve bu kapsamda da toptancılar sitesinin hızlıca inşasına giriştik. Bugün yine 118 tane toptancılar sitesi esnafımıza kazandırıyoruz. İnşallah burada da kepenkler umutla açılacak ve esnafımız kazanacak, Maraş'ımız kazanacak, Maraş'ımızın dört bir yanına da bu bereket yayılacaktır."

'GÜNDE 2 MİLYONA YAKIN AMBALAJ EKONOMİYE GİDİYOR'

Enkaz atıklarının da kurdukları geri kazanım tesisiyle bertarafı yapılarak şehrin altyapısında kullanıldığını dile getiren Bakan Kurum, doğayı da önemsediklerini, bu kapsamda Afşin ilçesinde entegre atık tesisini hayata geçirdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Yine benim çok önemsediğim bir projeyi daha sizlere bugün armağan ediyoruz. Türkiye'nin sertifikasyonuna konu olan ilk karbon yutak alanı. Onikişubat ilçemizde 3 bin fidan ve bitkiyi toprakla buluşturduk ve içinde yürüyüş yolları, dinlenme alanları, sosyal alanlar ile vatandaşımızın nefes alacağı yeni bir millet bahçesini de Kahramanmaraş'ımıza armağan ettik. Ben tüm bu eserlerimizin kahramanlar yurduna, Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yine biliyorsunuz, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık ve depozito yönetimi sistemimizi de ülkemizin dört bir yanına yayıyoruz. Biliyoruz, DOA'yı milletimiz çok sevdi, sadece ilk ay 2 milyon 635 bini aşkın vatandaşımız bu çevre hareketine katıldı ve bu kapsamda altmış 62 milyon ambalaj toplandı ve geri kazanıma gönderilmiş oldu. Yani günde 2 milyona yakın ambalaj, çöp kutusuna değil, ekonomiye gidiyor."

Konuşmaların ardından tamamlanan projelerin açılışı yapılıp, iş yeri sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,