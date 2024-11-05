Kahramanmaraş'ta 3.7 Büyüklüğünde Deprem

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Türkiye saatiyle saat 05.10'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
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