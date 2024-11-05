Kahramanmaraş'ta 3.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti, derinliği 7.01 km olarak belirlendi.

05.11.2024 07:19
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(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Türkiye saatiyle  saat 05.10'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 3.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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