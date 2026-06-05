Kahramanmaraş'ta Bıçaklama İle Cinayet - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Bıçaklama İle Cinayet

Kahramanmaraş\'ta Bıçaklama İle Cinayet
05.06.2026 10:59
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Yaşar Erdoğan, tartıştığı damadı İbrahim Ogiş'i bıçaklayarak öldürdü. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta Yaşar Erdoğan, tartıştığı damadı İbrahim Ogiş'i (30) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Ferhuş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Erdoğan ile damadı İbrahim Ogiş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Yaşar Erdoğan, damadı Ogiş'i göğsünden bıçakladı. İbrahim Ogiş ağır yaralanırken, Yaşar Erdoğan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 1 çocuk babası İbrahim Ogiş, götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan Yaşar Erdoğan'ı arıyor.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

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