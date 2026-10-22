Kahramanmaraş'ta çoban sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta çoban sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş\'ta çoban sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Avşar Mahallesi'ndeki arazide koyunlarını otlatan çoban, sulama kanalında çürümüş bir erkek cesedi buldu. Polis, cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlatırken ceset otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta arazide koyunlarını otlatan çoban, sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu.

Avşar Mahallesi'ndeki arazide koyunlarını otlatan Yusuf Kökçü, saat 13.30 sıralarında sulama kanalında ceset gördü. Kökçü'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, cesedin bir erkeğe ait ve çürümüş olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Adli Tıp KurumuKahramanmaraş3. SayfaGüncelOtopsiPolisOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Sokak ortasında kanlı dehşet 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
16:06
Simülasyon sonuçları: Galatasaray’ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe’nin yüzde 14
Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14
15:55
Lille zaferi Galatasaray’a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
Lille zaferi Galatasaray'a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:50
Sergen Yalçın’a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
Sergen Yalçın'a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 16:35:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta çoban sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei