Kahramanmaraş\'taki depremzedeler Ramazan Bayramı öncesi çarşıda yoğunluk oluşturdu

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'taki vatandaşlar, Tarihi Maraş Çarşısı'nda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk oluşturdu.
Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Maraş Çarşısı, uzun yıllardır Kahramanmaraş ticari hayatının kalbi olarak dikkati çekiyor. Deprem döneminde çok sayıda işyerinin yıkıldığı kentte, Ramazan Bayramı öncesinde tarihi çarşıda önceki yıllara göre yoğunluğun daha fazla olduğu görüldü.
Kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu. Çarşı esnafı ise vatandaşların ilgisi ve işlerinin yoğunluğundan memnun.
Çarşı esnafından Ali Yılmaz, AA muhabirine, depremden sonra ilk defa böyle bir yoğunluk olduğunu söyledi.
Bundan dolayı da çok mutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, "Çarşımız yeniden canlanıyor. Şu yoğunluğu görüyorsunuz, Maşallah depremden sonra ilk defa bir yoğunluk oldu. Çok şükür, daha iyi olacağını da tahmin ediyoruz. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.
"Hayat devam ediyor gibi hissetmek çok güzel"
Esnaf Ertuğrul Yalçın da 10 yıl önceki kalabalığı yaşadıklarını ifade ederek, "Eski bayramları yaşamaya başladık. Bu kalabalık, 5-10 yıl önceki kalabalık. İşlerimiz elhamdülillah çok güzel Allah'a şükür olsun. Depremden sonra bu kalabalığı yaşamak tekrardan hayat devam ediyor gibi hissetmek çok güzel." diye konuştu.
Çarşı esnafı Ali Atıcı ise kalabalığın satışlara da yansıdığını ve uzun zamandır ilk defa böyle bir yoğunluğun yaşandığını dile getirdi.
"Sosyete Pazarında" Bayram Yoğunluğu
6 Şubat 2023 depremlerinde işyerleri yıkılan bazı esnaf ise "sosyete pazarı" olarak nitelendirilen mekanda tezgah açtı. Kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler, tezgah önlerinde yoğunluk oluşturdu.
Esnaf Erol Özsoy, pazarda bayram yoğunluğu yaşandığını, bayram nedeniyle 23.00'e kadar hizmet vereceklerini söyledi.
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