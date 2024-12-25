Kahramanmaraş'ta Depremde Yıkılan Site Davasında İki Kamu Görevlisine 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Depremde Yıkılan Site Davasında İki Kamu Görevlisine 15 Yıl Hapis İstemi

Kahramanmaraş\'ta Depremde Yıkılan Site Davasında İki Kamu Görevlisine 15 Yıl Hapis İstemi

Kahramanmaraş'taki Said Bey Sitesi'nin depreme dayanıksız olduğuna dair yapılan yargılamada, imar müdürü ve müdür yardımcısı hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sitenin yıkılması sonucu 44 kişi hayatını kaybetmişti.

25.12.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan, 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi ile ilgili Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın (46) ve Müdür Yardımcısı Serap Binici (41) hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkılan 2 bloklu Said Bey Sitesi'nde 44 kişi hayatını kaybetti. Sitenin yıkılmasına ilişkin soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ile Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici 'tali' kusurlu bulundu.

SAVCILIK, SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ

Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'ndan kamu görevlileri için soruşturma izni istedi ancak kaymakamlık izin vermedi. Cumhuriyet Başsavcılığı, kaymakamlığın kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdari Dava Dairesi, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatmak için yeterli şüphe bulunduğu, bu nedenle kaymakamlığın kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kamu görevliler hakkında soruşturma izni verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İznin ardından Arzu Özaydın ile Serap Binici hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Özaydın ve Binici, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Soruşturma sonunda Arzu Özaydın ve Serap Binici hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar, 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

SİTE DAVASINDA 6 SANIK YARGILANIYOR

Öte yandan Said Bey Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili tutuklu müteahhit Hasan Çam (53), yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız (55), tutuksuz yapı denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (55), şantiye şefleri Murat Kaş (39), Halil İbrahim US (34) ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız (33) 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Depremde Yıkılan Site Davasında İki Kamu Görevlisine 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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