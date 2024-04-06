Kahramanmaraş\'ta depremzedeler birlik ve kardeşlik iftarında buluştu

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzede vatandaşlar "birlik ve kardeşlik" iftarında bir araya geldi.

Türkoğlu ilçesindeki Türkiye- Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te, Azerbaycan İş Adamları Konfederasyonu (ASK), Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB), MÜSİAD Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekleri Birliği (KOBSKA) ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MaraşFed) işbirliğiyle düzenlenen iftar programında, 1800 kişi birlikte oruçlarını açtı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Azerbaycan'ın daha depremin ilk anından itibaren "tek millet iki devlet" anlayışıyla yanlarında olduğunu vurguladı.

Azerbaycan devletinin Kahramanmaraş'ın her yerinde hizmet verdiğine işaret eden Debgici, şunları kaydetti:

"Biz millet olarak bir ve beraber olduğumuz sürece Allah'ın izniyle tüm sıkıntıların üstesinden gelebiliriz. Kimsenin egemenliği altında yaşayamayız ki bunu en son Karabağ'da gördük, yaşadık. Dünyadaki mazlum coğrafyalara da elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş merkezde şu anda Azerbaycan Mahallesi ayağa kalkıyor. Can Azerbaycan'ın yardımlarıyla kent merkezinde büyük bir mahalle yeniden şahlanıyor. Bu organizasyonda emekleri bulunan Azerbaycanlı derneklerimize ve yetkililerine teşekkür ediyorum."

Türkoğlu Kaymakam Vekili Mehmet Furkan Sunmak da düzenlenen bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pozitif etkilediğini söyledi.

Konteyner kentte yapılan çalışmaları anlatan Sunmak, amaçlarının depremzede vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa huzur, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum. Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir aydır." diye konuştu.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Mürsel Rüstemov da depremden bu yana bölgeye ikinci kez geldiğini ve kardeş ülke ile aynı duyguları yaşadıklarını belirtti.

Ziyaretlerinde çocukluğunu hatırladığını anlatan Rüstemov, Karabağ'ın işgali sonrası topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını ve kendilerinin de bir süre çadır ve konteynerlerde barındıklarını dile getirdi.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli de Azerbaycan ve Türkiye halklarının kardeşliğinin yüzyıllardır devam ettiğini belirtti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ise 6 Şubat depremlerinin ardından zor günler yaşadıklarını ve bu süreçte kardeş Azerbaycan'ın yardıma koşan ilk ülke olduğunu söyledi.

Zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan Azerbaycan'ın verdiği desteği asla unutmayacaklarını anlatan Karaca, "Biz o gün yaşadıklarımızı unutmadık. Bize destek olanları da unutmadık. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için hep beraber canla başla çalışacağız. Sizlerin desteği bizler için kıymetlidir. Bugün aramızda olan can Azerbaycan'ın kıymetli iş adamları sizlere ayrıca teşekkür ederim. Sizler sadece elimizi tutmadınız. Bizlere gönüllerinizi de açtınız. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.