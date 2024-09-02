Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan 32 bloklu inşaatta sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan 32 bloklu inşaatta sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş\'ta Ebrar Sitesi\'nin yerine yapılan 32 bloklu inşaatta sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda, TOKİ ve Emlak Konut tarafından başlatılan çalışmayla yeniden bloklar yükseliyor.

02.09.2024 11:51
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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda, TOKİ ve Emlak Konut tarafından başlatılan çalışmayla yeniden bloklar yükseliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 22 bloktan 18'i yıkılan ve 3 Nisan 2024'te "fore kazık" ve "beton perde" sistemi kullanılarak yeniden temelleri atılan sitenin örnek dairesi tamamlandı.

32 bloktan oluşan ve 678 daire ile 99 ticari alanın yer aldığı sitedeki tüm yapıların, depremin yıl dönümünde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Sitede, yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun parkları, fitness salonu gibi birçok sosyal alan da yer alıyor.

6 Şubat 2025'te kurası çekilecek

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AA muhabirine, Ebrar Sitesi'nin 6 Şubat depremlerinde insanların en çok canının yandığı yerleşim birimlerinden olduğunu söyledi.

Yaşanan felaketin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumlarının deprem bölgesine gelerek vatandaşların yanında olduğunu anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu bölgede TOKİ'miz çok hızlı bir şekilde bu konutu çok kısa sürede tamamlamış oldu. Yıl sonuna kadar 777 konutun ve iş yerinin tamamlanması sağlanmış olacak. 6 Şubat 2025'te de buradaki kura işlemleri gerçekleştirilerek Kahramanmaraş'ta önemli bir mesafe sağlanmış olacak."

"Hasarı en aza indirecek uygulamalar yapıldı"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da depremzede vatandaşların evlerine kavuşuyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle el birliği içerisinde güzel bir şehrin inşası için çalıştıklarını anlatan Köksal, sitedeki 30 blokun konut, 2 blokun ise iş yeri olarak planlandığını belirtti.

Köksal, şu bilgileri verdi:

"Konut ve ticaret alanları haricinde sosyal alanlar ve rekreasyon alanları gibi kentsel, sosyal donatı alanları da planlanmıştır. Site 3 bin 867 fore kazık üzerine inşa edildi, bu da toplam 66 kilometre fore kazığa ve binlerce metreküp betona tekabül etmektedir. Konut ve ticaret alanlarında zemin güçlendirme çalışmaları, fore kazık, tünel kalıp ve projeye uygun imalatlarla olası bir deprem durumuna karşın hasarı en aza indirecek uygulamalar yapılmıştır."

Köksal, söz konusu yapılarda gereken tüm ayrıntının düşünüldüğünü ve alanında uzman ekiplerce düzenli olarak denetlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan 32 bloklu inşaatta sona yaklaşıldı - Son Dakika

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