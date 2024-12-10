Kahramanmaraş\'ta Endolüminal Cerrahi Sempozyumu

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Kahramanmaraş'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Japon ve Türk doktorların tecrübelerini paylaştığı "Endolüminal cerrahi: ESD Sempozyumu" sona erdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren sempozyuma Japonya ve Türkiye'den alanında uzman doktorlar katıldı.

Programda, "ileri endoskopi işlemlerinde anestezi", "endolüminal cerrahide geliştirilen diseksiyon ve miyotomi tekniği" gibi konularda sunumlar yapıldı.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, AA muhabirine, etkinliğin nadir görülen ve yutma güçlüğü olarak bilinen "akalazya" hastalığının tedavisine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Bilimsel programlarla dolu bir sempozyum gerçekleştiğini aktaran Muhammedoğlu, "Bugün burada ev sahibi olarak, bilimsel içeriklerle dolu, canlı vaka yayınlarıyla zenginleştirilmiş bir sempozyum gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalardan değerli meslektaşlarımızın katılımı, etkinliğin uluslararası boyutunu da güçlendirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden katılan uzmanlar ve akademisyenler de etkinliğe ilgi gösterdi.