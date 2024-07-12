Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı davası devam ediyor

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6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Yakup A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mehmet Tekin ve Ertan Danacı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmaya tanıkları dinleyerek başladı.

Tanık Y.B. ifadesinde, davaya konu olan pastanede dondurmacı olarak çalıştığını pastaneye 2017 yılında tadilat yapıldığını belirterek, şu beyanda bulundu:

"Ben bu pastanede dondurmacı olarak görev yapıyordum. Tadilat olacak diye bizi diğer şubeye gönderdiler. Ara sıra gittiğimde bir değişiklik olduğunu düşünüyordum. Pastane içerisinde tadilat yapıldığını eksiklikleri görünce fark ettim. Kasanın olduğu bölümde, pasta bölümünün sağ tarafındaki bölümde kolon eksikti. Ayrıca mutfak tarafında havalandırma açtıklarını gördüm. Bu tadilatların yanı sıra mutfak asansörü de yapıldı, ikinci kata yemek servisi için kullanılıyordu. Bana iftira attıkları için işten ayrıldım"

Müşteki Nurgül Arıcıoğlu Göksu da firari iki sanığın yurt dışında olduklarını söyledi.

Ezgi Apartmanında oğlu, gelini ve torununu kaybeden Göksu, yurt dışında olduklarını iddia ettiği firari sanıkların kırmızı bültenle aranmaları isteyerek, şu beyanı verdi:

"İki duruşmadan bu yana biz kırmızı bülten talep ediyoruz. İkinci celsede firari sanıkların avukatı Ersan Şen dedi ki, 'kırmız bülteni sadece sosyal medyada paylaşmak için istiyorlar' dedi. Ben kırmızı bülteni sadece sosyal medyada paylaşmak için istemiyorum. Dubai'de, Çin'de, Amerika'da, İsrail'de, Irak'ta ve birçok ülkede kendilerinin şubeleri var, başkanım. Bu insanlar tırlarla Irak'a dondurma gönderiyorlar. Geçmişe dönük, FETÖ zamanında, hatırlarsanız, o FETÖ zamanında insanlar tırların arkasında yurt dışına kaçtılar. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel de yasal yollarla tabi yurt dışı çıkış yasakları olduğu için gitmeleri pek mümkün değil, onun için kaçak yollarla yurt dışında olduklarını düşünüyorum."

Daha sonra söz alan müşteki avukatlarında Fatih Turan, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren pastane yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalanması için "kırmızı bülten" çıkarılmasını talep etti.

Bazı müşteki avukatların, sinevizyon eşliğinde binayla ilgili rapor sunulması talebi mahkeme başkanı tarafından reddedildi. Avukatlar bunun üzerine reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı, red isteminin sebep ve delillerin bulunmaması nedeniyle istemin geri çevrilmesine karar verdi.

Müşteki avukatların savunması sonrası savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi istendi.

Duruşma sanık avukatlarının ifadeleriyle devam etti.

Sanık avukatlarından Ersan Şen, mahkemenin Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e güvence belgesini verdiğinde duruşmalara katılacaklarını söyledi.

Temsil ettiği sanıkların yurt dışında olmadığını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Bu şahıslar gelmek istiyorlar. Söylüyorlar, bizde dile getiriyoruz. Eğer gerçekten iyi niyetliysek, gerçekten adalete ulaşmak için çaba gösteriyorsak, bizim talebimiz yasaldır. Olmayan bir şeyi uydurmuyorum ki, olanı istifade etmeye çalışıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, bunlar yakalanmazsa ve gelmezse, sorguları yapılmazsa dava bitmeyecek. Katılan tarafın üzerinde durduğu kırmızı bülten çıkarın. Yakalayabilecek misiniz? Hayır, çünkü bu şahısların yurt dışında olduğunu gösteren iz, belge yok. Nizip dosyasını ortaya koydular, oradaki sanıkların yurt dışında oldukları teyitli belgeyle sabit. Sayın savcım dedi ki 'aradan geçen zamanda dikkate alınmak suretiyle kırmızı bülten, yani yurt dışı yakalama çıkarılması yönünde adım atılabilir' atabilirsiniz, taktir ve değerlendirme sizde. Ama şahısların bugüne kadar yapılan celselerde ve soruşturma aşamasında yurt dışında olduklarına dair bahse konu ticarethanelerin bazılarının faaliyetlerinin yurt dışında olduklarının dışında katılan taraf herhangi somut bilgi ve belge sunamamıştır. Biz, sayın mahkemenin güvence belgesini talebimizi dikkate alıp değerlendirilmesini istiyoruz. Güvence belgesini verin, bu sanıklar buraya gelsinler."

Mahkeme heyeti başkanı, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması talebini reddetti.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 35 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.