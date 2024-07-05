Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Reyyan Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Reyyan Apartmanı davası devam ediyor

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar, yapılan ön bilirkişi raporunun hatalı olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

05.07.2024 14:17
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devama edildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Muhammet Karaaslan, Harun Gümüşer ve tutuksuz sanık Nasuh A. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Harun Gümüşer, kendisinin de inşaat mühendisi olduğunu ifade ederek, yıkılan Reyyan Apartmanı hakkında hazırlanan ön bilirkişi raporunun hatalı ve eksik olduğunu iddia etti.

Yapıda ruhsat projesine aykırı olacak şekilde sonradan değişiklikler yapıldığını savunan Gümüşer, şunları söyledi:

"Binaya asma kat dahil edilmiş ve binanın yük düzenin bozacak ilave yapılar eklenmiş, çatı katına daireler yapılmış. Binaya sonradan 700 ton civarında ilave yük getirilmiş ve benim projemin dışına çıkılarak, binanın statiği bozulmuş. Yıkılan binayla alakalı İstanbul Arel Üniversitesi tarafından da hazırlanan teknik görüş talep ettik. Hazırlanan raporda bu binayla alakalı statik proje müellifi tarafından hazırlanan projenin Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 esaslarına göre analiz sonucunda binanın güvenli olduğu, yönetmelik koşullarını sağladığı, ruhsat projesine aykırı olacak şekilde asma katın uygulamada farklı inşa edildiği, binanın ruhsat projesine aykırı imal edilmesi nedeniyle farklı yüklere maruz kaldığı ve bölgede meydana gelen depremin yönetmeliklerin çok üzerinde meydana gelen bir deprem olması nedeniyle binanın yıkıldığı görüldüğü belirtilmiş."

Ebrar Siteleri'nin olduğu bölgedeki birçok binanın yıkıldığını dile getiren Gümüşer, uzman kişilerce bölgenin yerleşime uygun olup olmadığı hususunun incelenmesi, özellikle zemin ve yapı etkileşiminin detaylı olarak araştırılması gerektiğini söyledi.

Gümüşer, "Burada zemin olarak bir sıkıntı olduğu aşikar. Burada çıkan imar planı baştan hatalı. Bu bölgedeki yaklaşık 100'e yakın binadan 96'sı yıkılmış. Bu yapılan binaların tamamı mı hatalı olur? Hiç mi düzgün yapılan bina yok? Bu konunun kesinlikle araştırılması gerekir. Yaklaşık 8 aydır tutukluyum ve cezaevi şartlarında doğru şekilde savunmamı yapamıyorum. Kesinlikle kaçma şüphem yok. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı da beyanında, binanın imal sürecinde hatalı bir durum görmediğini belirtti.

İnşaat mühendisi olarak yıllarca kamuyla çalıştığını ifade eden Kazancı, "Meslek hayatım boyunca yüzlerce inşaat denetledim. Hatalı olan inşaatlara müdahale ettim, bu apartmanla alakalı da hatalı bir durum görmedim. Binanın yıkım sebebi tamamen zeminle ilgili. Bataklık zemine bina yapılmış, ruhsat verilmiş buraya. Bunları sorgulayan var mı? Buraya kim ruhsat vermiş ve kim imara açmış? Ayrıca kaçak kat yapılmış buraya. Bu durumların göz önünde bulundurulmasını arzu ediyorum. Ayrıca 72 yaşında ve rahatsızlıkları olan bir insanım. Eşim ve benim oturduğum apartman da depremde yıkıldı ve son anda kurtulduk. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Muhammet Karaaslan ise bir önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporunun sonuçlarını bekleyeceğini söyledi.

Tutuksuz Nasuh A. da binanın sadece arsa sahibi olduğunu, binayla ilgili ticari bir faaliyetinin olmadığını aktardı.

Duruşmaya katılan diğer müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Reyyan Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika

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