Kahramanmaraş'taki Fabrikada Yangın - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki Fabrikada Yangın

Kahramanmaraş\'taki Fabrikada Yangın
14.06.2026 11:53
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Tekstil fabrikasında çıkan yangın büyük hasara yol açtı. 1 işçi ve 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta dün akşam yangın çıkan tekstil fabrikasındaki hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, üretim sırasında makinenin biri aniden alev aldı. İlk müdahaleyi işçiler yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın ise, ekiplerin saatlerce süren çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında 1 işçi ile 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın ise, ekiplerin saatlerce süren çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Söndürme çalışmaları kapsamında duvarları iş makineleriyle yıkılan fabrikadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Ekonomi, Güncel, Olay, Son Dakika

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