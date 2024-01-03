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Kahramanmaraşlı depremzede yaşadığı mahallenin park ve bahçelerini temizliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı depremzede yaşadığı mahallenin park ve bahçelerini temizliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası enkazdan çıkarılan eşyalarla kafe oluşturan Mehmet Yalçın, boş zamanlarını da park ve bahçe temizliği yaparak geçiriyor. Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki park ve bahçeleri temizleyen Yalçın, çevre temizliğinin önemine vurgu yapıyor ve tüm insanları çevre temizliğine önem vermeye davet ediyor.

03.01.2024 - 09:08,
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Kahramanmaraşlı depremzede yaşadığı mahallenin park ve bahçelerini temizliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası enkazdan çıkarılan eşyalarla kafe oluşturan vatandaş, boş zamanlarını da park ve bahçe temizliği yaparak geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremler sonrası enkazdan çıkarılan eşyalar ile kafe oluşturan Mehmet Yalçın, boş zamanlarını da temizlik yaparak geçiriyor. Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki park ve bahçeleri temizleyen Yalçın, çevre temizliğinin önemine vurgu yapıyor.

Her gün kaldırım kenarlarını süpürüp parktaki çöpleri toplayan Yalçın, tüm insanların çevre temizliğine önem vermesini bekliyor.

Yalçın, "Ben boş zamanlarında parkın etrafını ve içini temizliyorum. Her şeyi belediyelerden beklemek doğru değil. Deprem sürecinde her şeyi devletten de beklememek lazım bizim de bir işi elimizle tutmamız lazım. Hemen hemen her gün yolları ve parkları temizliyoruz. Elbette çalışanlar var ama biz vatandaş olarak bu işi depremden bu yana vazife olarak görev üstlendim. Her vatandaşı göreve davet ediyorum" dedi.

Kahramanmaraşlı depremzede yaşadığı mahallenin park ve bahçelerini temizliyor
Kaynak: İHA
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Mehmet Yalçın, Kahramanmaraş, Çevre, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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