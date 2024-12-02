Kahramanmaraşlı Gençler, Roma'da Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraşlı Gençler, Roma'da Dünya Şampiyonu Oldu

Geniş Video İzle

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Fibonacci International Robot Şampiyonası'nda, Kahramanmaraşlı ortaokul ve lise takımları Line Following kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Gençler, başarılarını Selçuk Bayraktar'ın önderliğinde geliştirdikleri teknolojiye ve kendi üretimlerine dayandırdılar. Şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşayan öğrenciler, gelecekte de benzer başarılar elde etme umudunu taşıdıklarını ifade etti.

02.12.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Bayraktar'ın izinden giden gençler Roma'da dünya şampiyon oldu

KAHRAMANMARAŞ - İtalya'nın Roma kentinde 26 ülkenin farklı kategorilerden 398 takımının katıldığı Fibonaccii International Robot Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Kahramanmaraşlı gençler, Selçuk Bayraktar'ın izinden giderek bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.

İtalya'da düzenlenen Fibonacci International Robot Olimpiyatları'na katılan Kahramanmaraşlı öğrenciler, ortaokul ve lise takımları Line Following kategorisinde dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. 398 takımının katıldığı yarışmalarda ine Following kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türk Bayrağı'nı Roma'da dalgalandıran Kahramanmaraşlı genç buluşçular, Selçuk Bayraktar'ın açtığı yoldan ilerleyerek başarıyı yakaladıklarını ifade etti.

"Selçuk Bayraktar'ın izinden gidiyorum"

Selçuk Bayraktar'ın gençlere açtığı yoldan ilerlediğini söyleyen Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi Öğrencisi Mehmet Kayra Yenisoğancı, "Çok heyecanlandım ve çok mutlu hissettim. Selçuk Bayraktar'ın izinden gidiyorum ve onlar bize güveniyorlar biz de o güveni boşa çıkartmadık sonra da dünya şampiyonu olduk. Türkiye'yi geliştiriyorsun, başka bir yerden almıyorsun, kendin üretiyorsun. Ondan dolayı da ayrı bir sevki var, kendin yaptığın için onun da ayrı bir zevki var" dedi.

"Kod yazmak bence çok güzel"

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'ndan yarışmaya katılan Yiğithan Kaya, "Roma'da şampiyon olduk, Türkiye'yi temsil ettik bu yüzden de çok mutluyum. Geleceğin işi teknoloji olduğu için bizim için iyi oluyor. Kod yazmak bence çok güzel" diye konuştu.

"Bayrağı orada dalgalandırmak bambaşka bir his"

Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Yağız Akça, "2 farklı kategoride hem ortaokul hem de lise kategorisinde çizgi izleyen kategorisinde şampiyon olduk. 8 senelik edindiğim tecrübelerimi diğer takım arkadaşlarımla paylaşarak dünya şampiyonasına katıldık ve bu bilgi ve deneyimlerimizi kullanarak robotumuzuz daha da fazla geliştirdik. Çok farklı bir duygu çünkü ülkemizi orada temsil etmek, bayrağı orada dalgalandırmak bambaşka bir his" ifadelerini kullandı.

"Belki bir Selçuk Bayraktar çıkabilir buradan"

Birbirinden değerli çocukların şampiyon olduğunu ifade eden takım koçu Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Kaya, ise şunları dile getirdi: "Şu anda teknoloji kimin elinde güçlüyse savaşları kazanmada en büyük avantajlara sahiptir. Biz de çocuklarımıza gelecekte belki bir Selçuk Bayraktar çıkabilir buradan. Bir tanesinin ruhuna dokunsak ve onu büyük bir projenin başında görsek bizim için en büyük mutluluktur.

Kahramanmaraşlı Gençler, Roma\'da Dünya Şampiyonu Oldu
Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş, Teknoloji, Güncel, İtalya, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraşlı Gençler, Roma'da Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı Gençler, Roma'da Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.