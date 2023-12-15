Kahve tutkunlarının tercihi Etiyopya kahvesi

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da yetişen kahve, aroması ve lezzetinden dolayı kahve uzmanlarının tercihlerinde ön sıralarda yer alıyor.

Kahvesiyle dünyaya ün salan Etiyopya'nın hemen hemen her bölgesinde kahve yetiştiriliyor. Bölgesine göre farklı aromatik tatlar barındıran kahve, kokusu ve lezzetiyle en çok tercih edilen kahvelerden biri olarak biliniyor.

Kahve tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olan Etiyopya kahvesi, aromatik tadından dolayı kahve uzmanlarının da tercihlerinde ilk sırada yer alıyor.

Ülkede, her yıl kasım-ocak arasında gerçekleştirilen hasat dönemine katılan kahve uzmanları, hem kahvenin tarladan fincana uzanan yolculuğuna tanıklık ediyor hem de farklı aromalarda yetişen kahveleri deneyimleme imkanı buluyor.

Uzmanlar, ülkelerine götürdükleri kahve çekirdeklerini işlemlerden geçirerek Türk kahvesi, espresso, filtre kahve gibi değişik çeşitlerde tiryakilerinin beğenisine sunuyor.

"Etiyopya kahvesini, Türk kahvesiyle özdeşleştirmeye çalışıyorum"

QM Barista Academy Kurucusu ve kahve uzmanı Yunus Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerika merkezli Dünya Nitelikli Kahveciler Birliğince yetkilendirilmiş kahve eğitmeni olduğunu söyledi.

Yeşil çekirdek, kahve kavurma, demleme, tadım ve barista gibi kahvenin bütün modüllerinin eğitimini verdiğini dile getiren Çakmak, her yıl kahve hasadı için Etiyopya'ya gelerek kahvenin işlenmesiyle ilgili eğitim ve tadımlara katıldıklarını anlattı.

Etiyopya'daki kahvenin bir özelliği bulunduğuna dikkati çeken Çakmak, kahve meyvelerinin hiç bir şekilde gübreleme ve sulama yapılmadan hasat döneminde toplandığını kaydetti.

Diğer ülkelere bakıldığında kahve meyvelerine sulama ve gübreleme işlemlerinin yapıldığını belirten Çakmak, Etiyopya'da sadece kahve çekirdeğinin dışından çıkan kabuklu meyveyi ağaçlara gübre olarak kullandıklarını aktardı.

"Bu yılki hasat haddinden fazla aromatik ve lezzetli"

Yunus Çakmak, Etiyopya'nın kendisi için çok farklı bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, "Çünkü Etiyopya kahvesini, Türk kahvesiyle özdeşleştirmeye çalışıyorum. Türkiye'de natürel işlem görmüş Etiyopya kahvesini Türk kahvesine entegre ediyorum. Kahvenin ana vatanı burası. İçilmesi gereken, hak edilen, iyi kahve Etiyopya kahvesi olduğu için bendeki yeri ayrı." diye konuştu.

Etiyopya'nın tüm bölgelerinde yetişen kahve çekirdeklerinin hem espresso hem de Türk kahvesine yakıştığını aktaran Çakmak, Guji bölgesinde üretilen natürel kahve çekirdeklerinin ise en çok Türk kahvesine yakıştığını ifade etti.

Çakmak, Etiyopya'nın bölgesel olarak kahve deryası olduğunu belirterek, her tarladan elde edilen kahvelerin tadının farklı olduğunu kaydetti.

Çakmak, "Burada içtiğiniz kahvenin kötü olma olasılığı sıfır. Çünkü burası kahvenin ana vatanı ve tamamen floral. Özellikle bu yılki hasat haddinden fazla aromatik ve lezzetli." dedi.

Etiyopya'da hasat edilen kahve meyvelerinin suyla yıkandıktan sonra dışındaki müsilajdan arındırılıp tanklarda bekletildiğini aktaran Çakmak, istenilen nem oranı elde edildikten sonra başkent Addis Ababa'daki fabrikaya gönderilerek son işlemlerden geçtiğini söyledi.

Çakmak, bu ülkeden yaklaşık 10 çeşit kahve getirdiklerini belirterek, Türk kahvesinin orijinalinin Etiyopya'nın natürel kahvesinden yapıldığını aktardı.

"Etiyopya kahvenin ana vatanı"

İtalyan kahve uzmanı Ennio Cantergiani de 30 yıldır kahve sektöründe çalıştığını, İsviçre'de kendisine ait kahve okullarında eğitimler verdiğini anlattı.

Kolombiya kahveleriyle ilgili birden fazla çalışması olduğunu anlatan Cantergiani, bunlarla ilgili yayımlanmış yaklaşık 30 makalesinin bulunduğunu dile getirdi.

Cantergiani, kahve yetiştirilen diğer ülkeleri de ziyaret ettiğini ancak Etiyopya'nın kahvelerinin daha farklı olduğunu ifade ederek, "Burası 'Arabica' türü kahvelerin doğduğu yer. Kahve burada bir kültür. Bundan dolayı buradaki kahveye bakış açısı daha spesifik. Hasatlarda insanlar daha özenli oluyor. Tecrübeme göre şunu söyleyebilirim ki Etiyopya kahvenin ana vatanı." dedi.

"Türklerin kendilerine has Türk kahvesi demleme yöntemi var"

Kahve hasadına katılmak için Etiyopya'ya üçüncü kez geldiğini aktaran Cantergiani, burada meyve halinde toplanan kahvelerin tedarik zincirine kadar olan işlemlerine tanıklık etmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Cantergiani, Türkiye'nin kahve konusunda çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, "Türklerin kendilerine has Türk kahvesi demleme yöntemi var. Bu, bence dünya genelinde çok büyük bir avantaj." diye konuştu.

İstanbul'da da son zamanlarda nitelikli yeni kahve dükkanları açılmaya başladığını aktaran Cantergiani, "Bazı kahve zincirlerini ziyaret ettim. Türkiye zamanla kahve eğitimi konusunda kendini daha geliştirecek ama bunun için biraz zamana ve sermayeye ihtiyaçları var. Türkiye'nin kahve eğitimi konusunda iyi yerde olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.