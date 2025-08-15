Kahvehaneye Otomobil Girdi: 1 Ölü, 2 Yaralı

ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde otomobilin köy kahvehanesine girdiği kazada müşterilerden Hasan Ünver (75) hayatını kaybetti, Mustafa Topçu (19) ile sürücü S.Ö. yaralandı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Senirkent'e bağlı Garip köyünde meydana geldi. S.Ö.'nün kullandığı 32 UC 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy kahvehanesine daldı. Kazada sürücü S.Ö. ile kahvehanede oturan Mustafa Topçu ile Hasan Ünver yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KAZA KAMERADA

Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Ünver kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin kahvehanede oturanlara çarptıktan sonra durması ve kazayı gören çevredekilerin koşarak yardıma gelmeleri yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.