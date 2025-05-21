Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi - Son Dakika
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Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi

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Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken fenalaşan yaya yola düştü. Servis minibüsü üzerinden geçen yaya hayatını kaybetti. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken dehşet anları kameraya yansıdı.

21.05.2025 10:44
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Azerbaycan uyruklu adam bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaştı.

FENALAŞIP YOLA DÜŞTÜ, ÜSTÜNDEN SERVİS GEÇTİ

Fenalaşan adam sendeleyerek yola doğru düştü. Bu esnada seyir halindeki bir servis minibüsü yayanın üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi

ŞOFÖR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri ise servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Savcılık ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kişinin cesedi, morga kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin, fenalaşarak dengesini kaybedip yola düştüğü anda üzerinden servis aracının geçmesi yer alıyor.

Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Azerbaycan, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Polis, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    servis ezmeseydi kafasına klima düşer ne bileyim direk düşer bi şey olurdu bala döte yaşıyoruz ben her gün eve gittiğimde Rabiim Şans eseri yine hayattayım hamd olsun diye dua ediyorum rabbim rahmet etsin geride kalanlara sabırlar versin 3 0 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    arkadaş ayarlasan bu kadar denk gelmez ya. böyle bir ölüm şekli olamaz ya, belki de düşüp ölecekti kalp krizinden 1 0 Yanıtla
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