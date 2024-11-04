Kalecik'teki Trafik Kazasında 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kalecik'teki Trafik Kazasında 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

Kalecik\'teki Trafik Kazasında 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

04.11.2024 14:46
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Ankara'nın Kalecik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi.

Ankara- Çankırı kara yolunda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatih Demirtaş, eşi Ayşe Demirtaş, oğlu Duhan Emin Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak'ın cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Delice ilçesine bağlı Arbişli köyüne getirildi.

Köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fatih, Ayşe ve Duhan Emin Demirtaş ile Leyla Atak'ın naaşları köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına, ailenin yakınları, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ile vatandaşlar katıldı.

Bekir E. idaresindeki 18 AAT 810 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Kırıkkale Kavşağı'nda Fatih Demirtaş'ın kullandığı 06 DM 9170 plaka otomobille çarpışmış, kazada sürücü Fatih Demirtaş, eşi Ayşe Demirtaş ve oğlu Duhan Emin Demirtaş ile kayınvalidesi Leyla Atak hayatını kaybetmişti.

Kazada sürücü Bekir E. ile Emir Demirtaş da yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalecik'teki Trafik Kazasında 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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