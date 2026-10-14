Kaleiçi'ndeki tarihi surlar, Antalya'nın modern kent dokusuyla havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kaleiçi'ndeki tarihi surlar, Antalya'nın modern kent dokusuyla havadan görüntülendi

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Kaleiçi\'ndeki tarihi surlar, Antalya\'nın modern kent dokusuyla havadan görüntülendi
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Antalya Kaleiçi'ndeki tarihi surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyarak modern kent dokusuyla iç içe havadan görüntülendi. Surların günümüze ulaşan bölümleri, çevresindeki restoran, otel ve iş yerlerinin arasında varlığını sürdürüyor.

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi bölgesini çevreleyen surlar, yüzyıllardır kentin değişimine tanıklık ediyor. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan surlar, bugün restoran, otel, kafe ve iş yerlerinin bulunduğu modern kent yaşamının arasında varlığını sürdürüyor. Tarihi surlar ile Antalya'nın günümüzdeki kent dokusunun iç içe geçtiği Kaleiçi, dronla havadan görüntülendi.

Antalya'nın merkezindeki Kaleiçi, kentin tarihi yerleşim alanının önemli bölümünü oluşturuyor. Antik dönemde Attaleia adıyla anılan kent, farklı medeniyetlerin egemenliğinde gelişirken, bölgenin savunmasında kullanılan surlar da zaman içerisinde farklı dönemlerin izlerini taşıyan bir unsura dönüştü. Antalya Valiliği verilerine göre; Kaleiçi'ni çevreleyen surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin ortak mirasını oluşturuyor. Büyük bölümü zaman içerisinde yıkılan surların günümüze ulaşan bölümleri ise tarihi kent dokusunun önemli parçaları arasında yer alıyor.

TARİHİ SURLAR KENTİN İÇİNDE KALDI

Kaleiçi'nin geçmişteki görünümü ile bugünkü kent dokusu arasındaki değişim, bölgenin çevresinde de görülebiliyor. Tarihi surların hemen dışında ve çevresinde Antalya'nın modern ulaşım aksları, yapıları ve günlük yaşam alanları bulunuyor. Böylece yüzyıllar önce kentin sınırlarını belirleyen surlar, bugün gelişen kent merkezinin içinde tarihi bir sınır olarak varlığını sürdürüyor. Kaleiçi'nde surların yanı sıra Hadrian Kapısı, Hıdırlık Kulesi, Yivli Minare ve Külliyesi, Şehzade Korkut Camii, Karatay Medresesi ve tarihi liman gibi farklı dönemlere ait yapılar bulunuyor. Roma Dönemi'nde, MS 130 yılında İmparator Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti anısına yapılan Hadrian Kapısı da surlarla birlikte tarihi kent dokusunun önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Kaleiçi'nin dar sokakları, geleneksel Antalya evleri ve tarihi limanı ise bölgenin geçmişten günümüze ulaşan diğer özellikleri arasında. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; tarihi yapılardan bazıları günümüzde otel, pansiyon, restoran ve bar gibi farklı işlevlerle kullanılıyor. Böylece Kaleiçi, tarihi yapıların günlük yaşamın bir parçası olarak kullanılmaya devam ettiği bir bölge niteliğini taşıyor.

TARİH VE MODERN KENT AYNI KAREDE

Antalya'nın turizm hareketliliğinin önemli noktalarından biri olan Kaleiçi'nde tarihi surlar, günümüzde kent yaşamının farklı unsurlarıyla yan yana bulunuyor. Bir tarafta geçmişte kenti çevreleyen savunma yapılarının kalıntıları, diğer tarafta modern ulaşım ağı, işletmeler ve günlük yaşamın sürdüğü kent merkezi yer alıyor. Kaleiçi'nin tarihi dokusu ile modern Antalya'nın bir arada görüldüğü bölge, bu yönüyle kentin geçirdiği değişimi de ortaya koyuyor. Tarihi surlar, çevresindeki yapılaşmaya rağmen günümüzde kentin merkezinde geçmiş ile bugünün aynı mekanda görülebildiği noktalardan biri olarak varlığını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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