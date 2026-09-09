Kaliforniya'da kimya fabrikasında sızıntı: Bölge sakinleri tahliye edildi - Son Dakika
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Kaliforniya'da kimya fabrikasında sızıntı: Bölge sakinleri tahliye edildi

Kaliforniya\'da kimya fabrikasında sızıntı: Bölge sakinleri tahliye edildi
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LOS ANGELES, 9 Eylül (Xinhua) -- Kaliforniya'nın güneyindeki La Habra kentinde bulunan bir fabrikada kimyasal sızıntı yaşandı.

LOS ANGELES, 9 Eylül (Xinhua) -- Kaliforniya'nın güneyindeki La Habra kentinde bulunan bir fabrikada kimyasal sızıntı yaşandı. Acil durum ekipleri, bölge sakinlerini güvenli bir bölgeye tahliye etti.

Los Angeles İtfaiye Departmanı'ndan alınan bilgilere göre olay salı günü yerel saatle 11.53'te La Habra kentinin South Cypress Caddesi'nin 500 numaralı blokunda meydana geldi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kimyasal üretim tesisinin çatısından turuncu renkte duman yükseldiğini tespit etti.

Açıklamada, tesisin çevresinde 1,6 kilometre çapında bir tahliye bölgesi kurulduğu ve tehlikeli madde ekiplerinin tesise girerek sızıntıyı kontrol altına aldığı belirtildi. İlerleyen saatlerde dumanın dağıldığı kaydedildi.

Tahliye kararı salı günü öğleden sonra kaldırılırken, La Habra Polis Departmanı bölgedeki hava kalitesinin takip edildiğini ve bölge sakinleri için "aktif bir risk" bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kaliforniya'da kimya fabrikasında sızıntı: Bölge sakinleri tahliye edildi - Son Dakika

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