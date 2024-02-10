\'Kalkan-12\' operasyonlarında 49 göçmen kaçakçısı yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'Kalkan-12' operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 ilde 'Kalkan-12' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce 3,5 ay süren takip sonucu Edirne ve İstanbul'da 30 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 11'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce İzmir ve Diyarbakır'da 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 10'u tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda, toplam 142 düzensiz göçmen de yakalandı. Ayrıca; 5 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 taşıt, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" dedi. (DHA)