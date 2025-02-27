Kalkilya'da Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kalkilya'da Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin saldırısında 16 yaşındaki Hamed Muwafi yaşamını yitirdi, bölgedeki şiddet artıyor.

27.02.2025 11:11
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RAMALLAH, 27 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği saldırıda 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı Derneği'ne göre, Hamed Muwafi adındaki çocuk Kalkilya'nın eteklerinde yer alan İsrail'in ayrım duvarının yakınında meydana gelen bir çatışmada başından vurularak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, İsrail askerleri tarafından vurulan çocuğun ağır yaralı halde Kalkilya Hastanesi'ne kaldırıldığını ve burada yaşamını yitirdiğini belirtti.

İsrail ordusu olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Filistinli sağlık yetkilileri, Tulkerim yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 24 Aralık 2024 tarihinde bir İsrail insansız hava aracı saldırısında ağır yaralanan 22 yaşındaki Abdul Rahman Nawas'ın hayatını kaybettiğini söyledi. Nawas, şarapnel yaralanmaları nedeniyle Ramallah'taki İstişari Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Filistinli yetkililere göre, İsrail güçlerinin Tulkerim ve Nur Şems gibi mülteci kamplarında bir aydır sürdürdüğü operasyonlarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise tutuklandı ve yaralandı.

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddet olaylarında artış yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre bu süre zarfında bölgede 900'den fazla Filistinli İsrail ateşi veya bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

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