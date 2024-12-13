Kalkilya'da İsrail Saldırısı: 2 Filistinli Öldü

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KALKİLYA, 13 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde İsrail saldırısında hasar gören bir aracın etrafında toplanan insanlar, 12 Aralık 2024.

Filistinli yetkililere ve görgü tanıklarına göre, İsrail'in perşembe günü Batı Şeria'nın Kalkilya kentine ve Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)